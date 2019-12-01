Pınar Altuğ'un önceki eşi hayranlarını şoke etti! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat''

Bire döneme damgasını vuran efsane dizi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ilgili yaptığı itiraflarla gündemi düşmüştü. Pınar Altuğ, eski eşiyle fanatiklerini hayrete düştü. Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi kim çıktı! İşte Pınar Altuğ'un eski eşi… Bir döneme Pınar Altuğ ile yaşadığı 3 yıla yakın evlilik hayatı ile damga vuran Umut Elçioğlu, Banu Şenyüce ile beraber sade ve mutlu bir yaşam sürüyor. Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik oluşturmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 yılında girmiş olduğu İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi işletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

01.12.2019 10:49 - Son Güncelleme: 01.12.2019 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





