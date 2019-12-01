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Pınar Altuğ'un önceki eşi hayranlarını şoke etti! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat''

Bire döneme damgasını vuran efsane dizi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ilgili yaptığı itiraflarla gündemi düşmüştü. Pınar Altuğ, eski eşiyle fanatiklerini hayrete düştü. Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi kim çıktı! İşte Pınar Altuğ'un eski eşi… Bir döneme Pınar Altuğ ile yaşadığı 3 yıla yakın evlilik hayatı ile damga vuran Umut Elçioğlu, Banu Şenyüce ile beraber sade ve mutlu bir yaşam sürüyor. Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik oluşturmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 yılında girmiş olduğu İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi işletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

01.12.2019 10:49 - Son Güncelleme: 01.12.2019 10:49
Pınar Altuğ'un önceki eşi hayranlarını şoke etti! Pınar Altuğ İhanet nedeniyle...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi...

Pınar Altuğ'un önceki eşi hayranlarını şoke etti! Pınar Altuğ İhanet nedeniyle...
Pınar Altuğ'un önceki eşi hayranlarını şoke etti! Pınar Altuğ İhanet nedeniyle...
Pınar Altuğ'un önceki eşi hayranlarını şoke etti! Pınar Altuğ İhanet nedeniyle...
Pınar Altuğ'un önceki eşi hayranlarını şoke etti! Pınar Altuğ İhanet nedeniyle...

Umut Elçioğlu - Pınar Altuğ

UMUT ELÇİOĞLU KİMDİR NE İŞ YAPIYOR?

Bir döneme Pınar Altuğ ile yaşadığı 3 yıla yakın evlilik hayatı ile damga vuran Umut Elçioğlu, Banu Şenyüce ile beraber sade ve mutlu bir yaşam sürüyor.

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