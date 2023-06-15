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Haberler Magazin Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la... Pınar Altuğ'un 'boşandık' açıklaması olay!

Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la... Pınar Altuğ'un 'boşandık' açıklaması olay!

Pınar Altuğ'un 'boşandık' açıklaması olay! Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü. Pınar Altuğ'un kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la arasında neler oluyor?

15.06.2023 11:14 - Son Güncelleme: 15.06.2023 11:14
Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la... Pınar Altuğ’un ’boşandık’ açıklaması olay!

Pınar Altuğ'un 'boşandık' açıklaması olay! Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la arasının bozuk olduğu iddia edilen Pınar Altuğ sonunda patladı. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan'la boşanma aşamasında olduğu iddiasıyla gündeme gelen Pınar Altuğ katıldığı bir lansmanda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

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Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la... Pınar Altuğ’un ’boşandık’ açıklaması olay!

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 8 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı.

Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la... Pınar Altuğ’un ’boşandık’ açıklaması olay!

Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi...

Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la... Pınar Altuğ’un ’boşandık’ açıklaması olay!

Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.

Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la... Pınar Altuğ’un ’boşandık’ açıklaması olay!

Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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