Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la... Pınar Altuğ’un ’boşandık’ açıklaması olay!

Pınar Altuğ'un 'boşandık' açıklaması olay! Dayanamadı açtı ağzını yumdu gözünü kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la arasının bozuk olduğu iddia edilen Pınar Altuğ sonunda patladı. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan'la boşanma aşamasında olduğu iddiasıyla gündeme gelen Pınar Altuğ katıldığı bir lansmanda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.