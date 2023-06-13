Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti ilk açıklama "Hayat biz planlar yaparken başımıza..." Arzum Onan'dan boşanmıştı
1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile nikah masasına oturdu. Çift geçtiğimiz günlerde boşanacağını açıklamış ve mahkemeye el ele gelip boşanmıştı. Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Mehmet Aslantuğ hakkında ise önceki gün flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Aslantuğ'un yeni sevgilisinin Gözde Akpınar olduğu iddia edilmişti. Taraflardan konuya dair ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
Arzum Onan ile olan 27 yıllık evliliğini, el ele geldiği mahkemede tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ hakkında önceki gün flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Aslantuğ'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konu hakkında taraflardan açıklama var. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdığı iddia edilmişti. Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiği ve sesinin kısıldığı iddialar arasındaydı.
Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.
Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek!
Sevgiyle, sükunetle…
İLK AÇIKLAMA MEHMET ASLANTUĞ'DAN
Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından bir açıklama yapmış ve şu sözleri kullanmıştı:
KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez!
Eylül çocuğum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok!
Mesela...
Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994)
Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de "Mayıs"ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.
Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.
Neyse...