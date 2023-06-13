Ragga Oktay’ın son haline bakın tanımak imkansız! “Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazınmıştı o şimdi 47 yaşında görenler: "Ne olmuş sana"
Ragga Oktay'ın son haline bakın tanımak imkansız! "Çukulata Kız" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı o şimdi 47 yaşında. Ragga Oktay'ın son halini görenler, "Ne olmuş sana" yorumları yapıyor. 90'ların sonlarına doğru büyük çıkış yakalayan ve gerçek adı Oktay Yurtalan olan Ragga Oktay, ismini unutulmazlar arasına yazdırdı. Farklı aksanıyla seslendirdiği şarkılarıyla fark yaratan Ragga Oktay'ın patlaması ise "Çukulata Kız" şarkısıyla oldu. Peki, Ragga Oktay şimdi ne yapıyor? İşte aradan geçen zamanda reklam müzikleri yapan hatta bunun üzerine şirket bile kuran Ragga Oktay'ın son hali...
"NE OLMUŞ SANA"
Ragga Oktay'ın son haline bakın tanımak imkansız! "Çukulata Kız" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı o şimdi 47 yaşında...
Farklı aksanıyla seslendirdiği şarkılarıyla dikkat çeken Ragga Oktay'ın patlaması ise "Çukulata Kız" şarkısıyla oldu. Peki Ragga Oktay şimdi ne yapıyor?
Hollanda gurbetçisi bir ailenin oğlu olan Ragga Oktay, İstanbul'a geliş hikayesini şöyle anlatmıştı:
"Çok küçük yaşımdan beri şarkı okuyup besteler yapardım. Bir de garip garip bestelerdi... Şarkıları melodik rap olarak okurdum. Aynı zamanda da futbol oynuyordum ve Galatasaray'ın yıldızlar takımı seçmeleri için Türkiye'ye davet edildim. Ailemle birlikte İstanbul'a geldik fakat beğenilmedim. O zaman yıldızlar topluluğu çamur ve beton karışımı bir sahada oynuyordu. Ben de ona hazırlıklı değildim ve başaramadım. Hatta 'Bunu mu Hollanda'dan çağırdınız' demişlerdi. (gülüyor)"