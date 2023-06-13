Ragga Oktay’ın son haline bakın tanımak imkansız! “Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazınmıştı o şimdi 47 yaşında görenler: "Ne olmuş sana"

Hollanda gurbetçisi bir ailenin oğlu olan Ragga Oktay, İstanbul'a geliş hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Çok küçük yaşımdan beri şarkı okuyup besteler yapardım. Bir de garip garip bestelerdi... Şarkıları melodik rap olarak okurdum. Aynı zamanda da futbol oynuyordum ve Galatasaray'ın yıldızlar takımı seçmeleri için Türkiye'ye davet edildim. Ailemle birlikte İstanbul'a geldik fakat beğenilmedim. O zaman yıldızlar topluluğu çamur ve beton karışımı bir sahada oynuyordu. Ben de ona hazırlıklı değildim ve başaramadım. Hatta 'Bunu mu Hollanda'dan çağırdınız' demişlerdi. (gülüyor)"