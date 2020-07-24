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Songül Karlı bikini ile gündem olmayı sevdi! Frikik, Acun Ilıcalı derken şimdi de havuz başında...

Songül Karlı 'bikini ile gündem olmayı sevdi' dedirtti. Geçtiğimiz günlerde iskeleden denize girerken görüntülenen Karlı, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı. Songül Karlı, bikini kazası ile günlerce konuşulduktan sonra sosyal medya kullanıcılarının yakın takibine alındı. Instagram'da Acun Ilıcalı ile yıllar önce sarılırken poz verdiği fotoğrafı bulan kullanıcılar, 'Acun, Songül ile evlensene' şeklinde yorumlarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan hem şarkıcı hem de sunucu Songül Karlı; frikik, Acun Ilıcalı derken yine gündem olmayı başardı. 46 yaşındaki Songül Karlı, Instagram'dan bu kez kendi rızası ile bikinili fotoğraf paylaştı. İşte Songül Karlı'nın bikinili hali ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

24.07.2020 16:55 - Son Güncelleme: 24.07.2020 16:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





