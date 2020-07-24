Songül Karlı bikini ile gündem olmayı sevdi! Frikik, Acun Ilıcalı derken şimdi de havuz başında...
Songül Karlı 'bikini ile gündem olmayı sevdi' dedirtti. Geçtiğimiz günlerde iskeleden denize girerken görüntülenen Karlı, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı. Songül Karlı, bikini kazası ile günlerce konuşulduktan sonra sosyal medya kullanıcılarının yakın takibine alındı. Instagram'da Acun Ilıcalı ile yıllar önce sarılırken poz verdiği fotoğrafı bulan kullanıcılar, 'Acun, Songül ile evlensene' şeklinde yorumlarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan hem şarkıcı hem de sunucu Songül Karlı; frikik, Acun Ilıcalı derken yine gündem olmayı başardı. 46 yaşındaki Songül Karlı, Instagram'dan bu kez kendi rızası ile bikinili fotoğraf paylaştı. İşte Songül Karlı'nın bikinili hali ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...
Songül Karlı, bikini kazası ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Normalleşme süreci ile soluğu Alaçatı'da alan Songül Karlı, Instagram'dan tatil fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Arkadaşlarıyla beraber otelin restoranında sohbet eden şarkıcı, ilerleyen saatlerde de iskeleden denize girdi.
Görüntülerin ardından sosyal medyada yakın takibe alınan Songül Karlı'nın Acun Ilıcalı ile 4 sene önce çekildiği bu fotoğraf günlerce konuşuldu. Hem sunucu hem de şarkıcı olan Songül Karlı, Instagram'dan havuz başında bikinili poz verdi. Üzerinde pareosu ile objektif karşısına geçen Karlı, fotoğrafı takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.
İşte Songül Karlı'nın bikinisi ile frikik verdiği anlar ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden fotoğraflar...