Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şok!
Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şokta! Yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek ayağını sakatlamıştı. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demirer, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ata Demirer'in, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile adı anılmaya başladı. Ata Demirer ile Julieta Kitrinou evde buluşarak poz verdiği anlar aşk iddialarını güçlendirdi. Peki, Ata Demirer'in aşk yaşadığı ileri sürülen Jülieta Kitrinou kimdir? İşte sürpriz aşkın detayları...
13.09.2021 11:18
- Son Güncelleme: 13.09.2021 11:30