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Haberler Magazin Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şok!

Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şok!

Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şokta! Yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek ayağını sakatlamıştı. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demirer, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ata Demirer'in, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile adı anılmaya başladı. Ata Demirer ile Julieta Kitrinou evde buluşarak poz verdiği anlar aşk iddialarını güçlendirdi. Peki, Ata Demirer'in aşk yaşadığı ileri sürülen Jülieta Kitrinou kimdir? İşte sürpriz aşkın detayları...

13.09.2021 11:18 - Son Güncelleme: 13.09.2021 11:30
Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şok!

Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şokta!

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Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şok!

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza sonucu düşerek ayağından sakatlanan ve bir operasyon geçiren Ata Demirer, bu sefer de aşk hayatıyla gündemde.

Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şok!

Başarılı oyuncunun Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İkilinin aynı evde buluşarak fotoğraf çektirmesi de aşk iddiasını kuvvetlendirdi.

Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şok!

Ünlü komedyenin model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması da kafaları karıştırdı.

Ata Demirer gönlünü Survivor güzeline kaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aynı evden fotoğraf geldi herkes şok!

EVDE BULUŞTULAR

Kitrinou'nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafını da ortaya çıktı.

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