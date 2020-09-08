David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! Her şey gittikleri partide oldu...
David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı iddiası kısa süre içerisinde hızla yayıldı. İddialara göre ünlüler dünyasının en gözde çiftlerinden olan David ve Victoria Beckham, Los Angeles'ta katıldıkları bir partide virüsü kaptı. Yanında çalışanlardan bazıları da ünlü çiftten virüs kapınca, süper yayıcı olduklarından korkan Beckham ailesinin sık sık sağlık kontrolüne gittiği öğrenildi.
08.09.2020 14:13
- Son Güncelleme: 08.09.2020 14:13
UZUN SÜRE KARANTİNAYA GİRDİLER
45 yaşındaki David Beckham ile 46 yaşındaki Victoria Beckham, geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde koronavirüse yakalandı. İleri sürülenlere göre çift, virüsü Los Angeles'ta bulundukları sırada katıldıkları bir partide kaptı. Beckham çifti daha sonra da İngiltere'ye döndü ve iki haftadan uzun süre karantinada kaldı.
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