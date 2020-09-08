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David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! Her şey gittikleri partide oldu...

David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı iddiası kısa süre içerisinde hızla yayıldı. İddialara göre ünlüler dünyasının en gözde çiftlerinden olan David ve Victoria Beckham, Los Angeles'ta katıldıkları bir partide virüsü kaptı. Yanında çalışanlardan bazıları da ünlü çiftten virüs kapınca, süper yayıcı olduklarından korkan Beckham ailesinin sık sık sağlık kontrolüne gittiği öğrenildi.

08.09.2020 14:13 - Son Güncelleme: 08.09.2020 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





