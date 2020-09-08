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David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! Her şey gittikleri partide oldu...

David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı iddiası kısa süre içerisinde hızla yayıldı. İddialara göre ünlüler dünyasının en gözde çiftlerinden olan David ve Victoria Beckham, Los Angeles'ta katıldıkları bir partide virüsü kaptı. Yanında çalışanlardan bazıları da ünlü çiftten virüs kapınca, süper yayıcı olduklarından korkan Beckham ailesinin sık sık sağlık kontrolüne gittiği öğrenildi.

08.09.2020 14:13 - Son Güncelleme: 08.09.2020 14:13
David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! Her şey gittikleri partide oldu...

UZUN SÜRE KARANTİNAYA GİRDİLER

45 yaşındaki David Beckham ile 46 yaşındaki Victoria Beckham, geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde koronavirüse yakalandı. İleri sürülenlere göre çift, virüsü Los Angeles'ta bulundukları sırada katıldıkları bir partide kaptı. Beckham çifti daha sonra da İngiltere'ye döndü ve iki haftadan uzun süre karantinada kaldı.

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David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! Her şey gittikleri partide oldu...

SÜPER YAYICI KORKUSU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; David ve Victoria Beckham'ın yanında çalışanlardan bazıları da virüsü onlardan kapınca ünlü çift, süper yayıcı olduklarından korkmaya başladı.

David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! Her şey gittikleri partide oldu...

BİR ABD, BİR İNGİLTERE

David ve Victoria Beckham, mart ayının ilk günlerinde Los Angeles'tan Londra'ya dönüp büyük oğulları Brooklyn'in 21'inci doğum gününü kutladı. Bu kutlama çiftin Cotswolds'taki kır evinde yapıldı.

David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! Her şey gittikleri partide oldu...

PARTİDEN EVE

Daha sonra çift, 11 Mart'ta David Beckham'ın futbol ile ilgili işleri için tekrar ABD'ye döndü. Son olarak da yeniden Cotswold'a döndü ve ailece karantinaya girdi.

David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı! Her şey gittikleri partide oldu...

BOĞAZ AĞRISI VE ATEŞ

İşte Beckham çifti bu hareketle hayat ve sürekli seyahatler sırasında koronavirüs kaptı. Önce David Beckham kendini kötü hissetmeye başladı. Ardından da Victoria Beckham'ın boğazı ağrımaya başladı ve ateşi yükseldi.

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