Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! 13,5 yıla kadar hapsi istenen dayakçı Ozan...
Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Temmuz ayında yaşanan olay, büyük tepki toplarken, yapımcılar Ozan Güven ile çalışmama kararı aldı. Türkiye gündemini sarsan Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmadı.
08.09.2020 12:23
- Son Güncelleme: 08.09.2020 12:35
Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı. Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacakken, Mahkeme, Ozan Güven'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna göndermişti.
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