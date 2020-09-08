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Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! 13,5 yıla kadar hapsi istenen dayakçı Ozan...

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Temmuz ayında yaşanan olay, büyük tepki toplarken, yapımcılar Ozan Güven ile çalışmama kararı aldı. Türkiye gündemini sarsan Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmadı.

08.09.2020 12:23 - Son Güncelleme: 08.09.2020 12:35
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! 13,5 yıla kadar hapsi istenen dayakçı Ozan...

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Temmuz ayında yaşanan olay, büyük tepki topladı. Bulutsuz'un şikayeti üzerine Güven hakkında soruşturma açıldı. 13.5 yıla kadar hapsi istenen oyuncunun başı dertten kurtulmadı! Önce yüzü olduğu reklam kampanyası sonlandırıldı.

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Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! 13,5 yıla kadar hapsi istenen dayakçı Ozan...

Ardından rol aldığı dizinin kadrosundan çıkartıldı! Senaristlerin çalışmak istemediği Ozan Güven, geçtiğimiz sabah evinin merdivenlerinden yuvarlandı. Kafası yarıldı. Kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! 13,5 yıla kadar hapsi istenen dayakçı Ozan...

Kafasına 6 dikiş atılan Güven için sosyal medyada 'Etme bulma dünyası' yorumları yapıldı.

Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! 13,5 yıla kadar hapsi istenen dayakçı Ozan...

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı. Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacakken, Mahkeme, Ozan Güven'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna göndermişti.

Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! 13,5 yıla kadar hapsi istenen dayakçı Ozan...

UZLAŞMA OLMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaşma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Taraflar uzlaşmayı kabul etmedi.

Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! 13,5 yıla kadar hapsi istenen dayakçı Ozan...
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