Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı bir saat arayla paylaştı! 'Şeyma Acun'u stalklıyor'
Acun Ilıcalı kızı Melisa ile birlikte geçirdiği zamanları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Hülya Avşar ve kardeşlerinin yanına giden Acun, Bodrum tatiline devam ediyor. Kızı Melisa ile birlikte vakit geçiren 51 yaşındaki Ilıcalı'nın paylaşımının ardından eski eşi Şeyma Subaşı'nın da aynı paylaşımda bulunması kafaları karıştırdı. İkili hakkında sosyal medyada bazı kullanıcılar, 'Şeyma Acun'u stalklıyor' şeklinde yorumlarda bulunurken bazıları ise, 'Şeyma ve Acun yeniden birlikteler mi yoksa?' dedi.
08.09.2020 14:49
- Son Güncelleme: 08.09.2020 15:11
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Şubaşı, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'nın yanında verdiği tepkiyle tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde İtalyan sevgilisi Gudio Senia ile ayrılığını açıklayan Şeyma Subaşı aşk acısını çabuk unuttu. Subaşı Acun Iılıcalı'yla evli olduğu dönemde Kapadokya'da kaldığı otele bu sefer de kızı Melisa'yla birlikte geldi. Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları dikkatleri çekti.
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