Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı bir saat arayla paylaştı! 'Şeyma Acun'u stalklıyor'

sevgilisi Guido Senia ile ayrılık açıklamasında 'Birbirimizden uzaktayız. Benim bir kızım var ve onun yanında olmalıyım' ifadelerini kuran Şeyma Subaşı tepkileri üzerine çekmişti. Sosyal medyada bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olan Subaşı kızı Melisa'yı da alarak Kapadokya'ya tatile gitti.