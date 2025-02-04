Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil “Hırsız damat istemem” demişti

Evde kimse yoktu, kepenkleri kapalıydı tamamen. Ben de boş kullanılmayan bir ev olarak düşünüp kilerde belki konserveler bulurum ümidiyle girdim eve. Evde ne var ne yoksa da almadım, sadece temel besin ürünleri aldım. Et, pirinç, peynir, ketçap ve mayonez aldım.

Evdeki hiçbir değerli eşyaya dokunmadım. Tuz ve baharatta alıp çıktım. Son 10 gündür zor bir dönemden geçiyorum. Hastalığın verdiği bedensel yorgunlukla beraber iki buçuk ayın verdiği zihinsel yorgunluk ve bitkinlik de ortaya çıktı. Son altı maçın ikisini kazanabilmiştik sadece. Açlık seviyemizde de bir yükseliş vardı. Çok açlık çekiyorduk.

Bunların hepsi bir araya gelince kural ihlali yaptım. Sizleri ve prodüksiyonu zor duruma soktuğum için hepinizden çok özür diliyorum. İşin bu boyutlara geleceğini öngöremedim. Mental bitkinlik gözümü kör etmişti adeta. Bu bana bir oyun gibi geldi burada. Haklı çıkacak bir yanım yok. Zor duruma soktuğum için sizlerden, evine girdiğim beyefendiden, bütün yarışmacı arkadaşlarımdan özür diliyorum"

"HIRSIZ DAMAT İSTEMEM" Mehmet Ali Erbil ise kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Yiğit Poyraz'ın bu hareketinin sorulması üzerine şunları söylemişti: "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki!