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Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil “Hırsız damat istemem” demişti

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, yedeklerden Survivor 2025'e dahil oldu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise uzun bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Poyraz'ın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mehmet Ali Erbil'in "Hırsız damat istemem" sözleri ise tekrar gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:59 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:59
Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Survivor All Star 2025'te acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı sürpriz açıklamalarla yarışmacıları adeta şoke etti. Ilıcalı, Survivor'a yedeklerden gelen isimleri tek tek sayarken Gönüllüler ve All Star takımının verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Survivor All Star 2025'te yedeklerden gelen yarışmacılar belli oldu. Sürpriz isimler arasında eski Survivor yarışmacısı 30 yaşındaki Yiğit Poyraz'ın olduğu da görüldü.

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, yarışmaya katılan Poyraz'ın yayındaki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz'ın fotoğraflarını Instagram'dan "İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla" notuyla yayınladı.

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Öte yandan Yiğit Poyraz'ın yarışmaya dahil olmasıyla geçen yıl yaşananlar bir kez daha gündem oldu. "Hırsız damat istemem" sözleri ise yine çok konuşuldu. Peki ne olmuştu?

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Acun Ilıcalı, geçen sezon Survivor yarışmacısı Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girip hırsızlık yaptığını duyurmuştu.

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullanmıştı: "Poyraz dere kenarındaki kamptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp medeniyetin olduğu bölgelere doğru gidip bir Dominik vatandaşının evine giriyor. Eve bildiğiniz çuvalla falan giriyor. Yanlış anlamayın, adam Dominikli. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle korunan bir ev. Adam yokmuş evde.

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Bildiğiniz Dominikli ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup ondan sonra da devam ediyor. Adam normal şartlarda zaten polise gidecek. Polis gelip Poyraz'ı alacaktı. Poyraz'ı ziyarete falan gidecektik, mahkemesi olacaktı. Durum bu, gerçek anlamda söylüyorum"

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Suçunu itiraf eden Poyraz neden böyle bir şey yaptığını anlattı ve evden neler çaldığını da açıklamıştı.

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

"ÇOK AÇLIK ÇEKİYORDUK"

Poyraz, şunları söylemişti: "Abi haklı çıkacağım hiçbir taraf yok öncelikle. O yüzden oralara hiç girmeyeceğim. Yaptığım operasyonu da hiç anlatmaya gerek yok bence.

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Evde kimse yoktu, kepenkleri kapalıydı tamamen. Ben de boş kullanılmayan bir ev olarak düşünüp kilerde belki konserveler bulurum ümidiyle girdim eve. Evde ne var ne yoksa da almadım, sadece temel besin ürünleri aldım. Et, pirinç, peynir, ketçap ve mayonez aldım.

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Evdeki hiçbir değerli eşyaya dokunmadım. Tuz ve baharatta alıp çıktım. Son 10 gündür zor bir dönemden geçiyorum. Hastalığın verdiği bedensel yorgunlukla beraber iki buçuk ayın verdiği zihinsel yorgunluk ve bitkinlik de ortaya çıktı. Son altı maçın ikisini kazanabilmiştik sadece. Açlık seviyemizde de bir yükseliş vardı. Çok açlık çekiyorduk.

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Bunların hepsi bir araya gelince kural ihlali yaptım. Sizleri ve prodüksiyonu zor duruma soktuğum için hepinizden çok özür diliyorum. İşin bu boyutlara geleceğini öngöremedim. Mental bitkinlik gözümü kör etmişti adeta. Bu bana bir oyun gibi geldi burada. Haklı çıkacak bir yanım yok. Zor duruma soktuğum için sizlerden, evine girdiğim beyefendiden, bütün yarışmacı arkadaşlarımdan özür diliyorum"

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

"HIRSIZ DAMAT İSTEMEM"

Mehmet Ali Erbil ise kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Yiğit Poyraz'ın bu hareketinin sorulması üzerine şunları söylemişti: "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki!

Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den dikkat çeken paylaşım! Mehmet Ali Erbil Hırsız damat istemem demişti

Kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi... Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum"