Darülaceze'de tedavi altındaydı! Zerrin Özer'den gelen haberler iyi değil "Yürüme güçlüğü var kronik rahatsızlıkları var"

Kişilik bozukluğuyla mücadele eden Zerrin Özer geçtiğimiz günlerde de anksiyetesi artması sebebiyle doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakım ve tedavisi için Darülaceze'ye yerleşen sanatçı Zerrin Özer'i ziyaret etmişti. Özer, önceki gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Özer'den gelen haberler pek iyi değil.