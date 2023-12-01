Darülaceze'de tedavi altındaydı! Zerrin Özer'den gelen haberler iyi değil "Yürüme güçlüğü var kronik rahatsızlıkları var"

Kişilik bozukluğuyla mücadele eden Zerrin Özer geçtiğimiz günlerde de anksiyetesi artması sebebiyle doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakım ve tedavisi için Darülaceze'ye yerleşen sanatçı Zerrin Özer'i ziyaret etmişti. Özer, önceki gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Özer'den gelen haberler pek iyi değil.
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, birkaç gün önce Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özer'i ziyaret etmişti. Özer'den gelen haberler pek iç açıcı değil. İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda kişilik bozukluğuyla mücadele ettiğini açıklayan Zerrin Özer şu açıklamayı yayınlamıştı:
Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz! Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!