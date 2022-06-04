Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin sevgililerinden ayrıldı buzları eritti! Meedo Marcus'u dövmüştü! Bikinleri çektiler fizik şovu yaptılar!
Bir zamanlar Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin'in arasından su sızmıyordu; ikili her fırsatta birbirlerinin arkasını kolluyordu. Ancak gelin görün ki bu iki kadının o dönemki sevgilileri Mohammed Alsaloussi ile Yiğit Marcus Aral kavga etti. Hatta Yiğit Marcus Aral'ın dayak yediği de iddialara arasındaydı. O dönem araları bozulan bu iki kadın sonunda buzları eritti ve soluğu Bodrum'da tatilde aldı. İşte detaylar...
Yakın arkadaş olan Şevval Şahin ile Şeyma Subaşı'nın arası açılmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında gündeme gelen iddiaya göre; fenomenin Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, arkadaşlarıyla birlikte Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a saldırmıştı. Bu krizin büyümesiyle ikili, birbirine adeta düşman olmuştu. Eski dostlar, sosyal medya hesaplarından birbirlerine gönderme de yapmıştı. Şevval Şahin spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmış, Şeyma Subaşı "Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı. Videoların çoğunda hareketler hep yanlış. Hocanız ya da profesyonel YouTube videolarını izleyerek yapın sporlarınızı bence" demişti. Şahin ise "Eğer beni engellediysen ve hala bu yazıyı okuyorsan yardım al" paylaşımını yapmıştı.
Geçtiğimiz nisan ayında, Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Dubai'ye tatile giden Şevval Şahin'in, Şeyma'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile yakınlaştığının iddia edilmişti.
Şahin, pozlarına 'Free bird' (Özgür kuş) notunu düşmüştü. Aynı mesajı Şeyma Subaşı'nın da Meedo'dan ayrılırken yazması manidar bulunmuştu. Mohammed Alsaloussi'nin, Şevval Şahin'in gittiği mekanlardan paylaşım yapması dikkat çekmişti. Bu haberler ile ikilinin arasındaki iplerin tamamen koptuğu belirtilmişti.
BODRUM TATİLİNE ÇIKTILAR
Instagram hesaplarından yayınladıkları tatil pozlarıyla sıkça adlarından söz ettiren Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin, önceki gün Bodrum Demirbükü Koyu'nda birlikte tatil yaparken görüntülendi.
BUZLAR ERİDİ
Plaja beraber inen ikiliden Şeyma Subaşı, bol bol yüzmeyi tercih etti. Şevval Şahin ise güneşlenmekle yetindi. Günü birlikte geçiren eski dostlar, 'Buzlar eridi' mesajı verdi.