Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin sevgililerinden ayrıldı buzları eritti! Meedo Marcus’u dövmüştü! Bikinleri çektiler fizik şovu yaptılar!

Yakın arkadaş olan Şevval Şahin ile Şeyma Subaşı'nın arası açılmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında gündeme gelen iddiaya göre; fenomenin Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, arkadaşlarıyla birlikte Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a saldırmıştı. Bu krizin büyümesiyle ikili, birbirine adeta düşman olmuştu. Eski dostlar, sosyal medya hesaplarından birbirlerine gönderme de yapmıştı. Şevval Şahin spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmış, Şeyma Subaşı "Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı. Videoların çoğunda hareketler hep yanlış. Hocanız ya da profesyonel YouTube videolarını izleyerek yapın sporlarınızı bence" demişti. Şahin ise "Eğer beni engellediysen ve hala bu yazıyı okuyorsan yardım al" paylaşımını yapmıştı.