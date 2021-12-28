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Haberler Magazin Şarkıcı Linet'in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! İşte görenin ağzını açık bırakan herkesin konuştuğu Linet'in evi...

Şarkıcı Linet'in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! İşte görenin ağzını açık bırakan herkesin konuştuğu Linet'in evi...

Şarkıcı Linet'in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! Hem sesiyle hem de geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Linet, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündeme gelmişti. Önceki akşam Gürcistan'ın Batum şehrinde konser veren Linet büyük beğeni topladı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, gündem olan ultra lüks evi hakkında da konuştu. İşte ilginç teklifler aldığını ifade eden Linet'in evi...

28.12.2021 16:53 - Son Güncelleme: 28.12.2021 16:59
Şarkıcı Linet’in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! İşte görenin ağzını açık bırakan herkesin konuştuğu Linet’in evi...

Şarkıcı Linet'in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! Geçirdiği estetik operasyonların ardından Linet ultra lüks eviyle gündemde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Linet’in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! İşte görenin ağzını açık bırakan herkesin konuştuğu Linet’in evi...

Eski halinden eser kalmayan Linet, son olarak uzun sarı saçlarını kısacık kestirerek gündeme gelmişti.

Şarkıcı Linet’in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! İşte görenin ağzını açık bırakan herkesin konuştuğu Linet’in evi...

Konser maratonu bir hayli yoğun olan Linet, son olarak Gürcistan'ın Batum kentinde sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Linet, gündem olan ultra lüks evi hakkında da konuştu.

Şarkıcı Linet’in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! İşte görenin ağzını açık bırakan herkesin konuştuğu Linet’in evi...

"İLGİNÇ TEKLİFLER GELİYOR"

Şarkıcının evi ile ilgili ilginç tekliflerin geldiğini dile getirdi.

Şarkıcı Linet’in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! İşte görenin ağzını açık bırakan herkesin konuştuğu Linet’in evi...

Konu ile ilgili olarak 'Gelen tekliflere hayret ediyorum. Kız isteme için, havuz partisi yapmak için, nişan için, düğün için, dizi için, reklam çekmek için isteyen çok.' Linet ardından da espri yaptı: 'Bu gidişle benim daireyi platoya çevireceğim!' dedi.

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