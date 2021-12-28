Şarkıcı Linet’in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! İşte görenin ağzını açık bırakan herkesin konuştuğu Linet’in evi...

Konu ile ilgili olarak 'Gelen tekliflere hayret ediyorum. Kız isteme için, havuz partisi yapmak için, nişan için, düğün için, dizi için, reklam çekmek için isteyen çok.' Linet ardından da espri yaptı: 'Bu gidişle benim daireyi platoya çevireceğim!' dedi.