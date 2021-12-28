Şarkıcı Linet'in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! İşte görenin ağzını açık bırakan herkesin konuştuğu Linet'in evi...
Şarkıcı Linet'in ultra lüks evine ilginç teklifler gidiyor! Hem sesiyle hem de geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Linet, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündeme gelmişti. Önceki akşam Gürcistan'ın Batum şehrinde konser veren Linet büyük beğeni topladı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, gündem olan ultra lüks evi hakkında da konuştu. İşte ilginç teklifler aldığını ifade eden Linet'in evi...
28.12.2021 16:53
- Son Güncelleme: 28.12.2021 16:59
Eski halinden eser kalmayan Linet, son olarak uzun sarı saçlarını kısacık kestirerek gündeme gelmişti.