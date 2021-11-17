Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Eda Ece çılgına döndü sosyal medya hesabından verdi veriştirdi! 'Ayıp bu ya düpedüz...'
MasterChef Türkiye yarışmasının sempatik jürisi Danilo Zanna ile oyuncu Eda Ece'nin aşk yaşadıkları iddia edildi. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen iddialar Eda Ece'yi çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece verdi veriştirdi. İkilinin ortaya çıkan fotoğraflarının yıllar öncesine dayandığını söyleyen ünlü oyuncu Danilo ile sık sık bir araya geldikleri iddiasına isyan etti. İşte Eda Ece'nin o açıklamaları...
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasıyla tanınan Danilo Zanna, 2012 yılında evlendiği Tuğçe Demirbilek ile yollarını ayırma kararı aldı. Tatil için geldiği Türkiye'de tanıştığı Demirbilek ile 9 yıl önce evlenen Danilo'nun bir de çocuğu bulunuyor. Çok sevdiği oğlundan uzaklaşmamak için Tuğçe Demirbilek'in yaşadığı semtte tek başına eve çıkan ünlü jüri üyesinin geçtiğimiz günlerde oyuncu Eda Ece ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ilişkilerinin olduğu bilinen Eda Ece'nin Danilo ile anılması herkesi şoke etmişti.
Çıkan haberlerin ardından oyuncu Eda Ece isyan etti! 2016 yılında bir filmde rol aldıklarını söyleyen ünlü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
''2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu Film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen "sık sık görüşüyorlar" haberlerini şikâyet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz… İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan Haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar… Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında.