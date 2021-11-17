Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Eda Ece çılgına döndü sosyal medya hesabından verdi veriştirdi! 'Ayıp bu ya düpedüz...'

''2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu Film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen "sık sık görüşüyorlar" haberlerini şikâyet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz… İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan Haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar… Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında.