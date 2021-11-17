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Haberler Magazin Deniz Seki "ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte" dedi taytlı hali gündeme bomba gibi düştü! Kilo veren Deniz'e bakın...

Deniz Seki "ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte" dedi taytlı hali gündeme bomba gibi düştü! Kilo veren Deniz'e bakın...

Deniz Seki "ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte" dedi taytlı hali gündeme bomba gibi düştü! Kilo veren Deniz Seki, son hali ile gündemde... Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Etiler'de bir bankada görüntülendi. Şubede bir saati aşkın kalan ünlü isim, "Para biriktiriyorum, şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı... Muhasebecimle beraber geldim hatta bir takım işlemler vardı onları hallettik" dedi. Fit hali ile dikkat çeken Deniz, 'photoshop' iddialarına ise tepki gösterdi.

17.11.2021 10:28 - Son Güncelleme: 17.11.2021 10:35
Deniz Seki ne photoshop’u arkadaşlar, görüyorsunuz işte dedi taytlı hali gündeme bomba gibi düştü! Kilo veren Deniz’e bakın...

Deniz Seki "ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte" dedi taytlı hali gündeme bomba gibi düştü! Kilo veren Deniz'e bakın! Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Bir bankada illerini halleden ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti. Seki, sosyal medya üzerinden kendisine gelen 'photoshop' eleştirilerine isyan etti.

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Deniz Seki ne photoshop’u arkadaşlar, görüyorsunuz işte dedi taytlı hali gündeme bomba gibi düştü! Kilo veren Deniz’e bakın...

Şarkıcı Deniz Seki, Etiler'de bir bankada görüntülendi. Şubede bir saati aşkın kalan ünlü isim, "Para biriktiriyorum, şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı... Muhasebecimle beraber geldim hatta bir takım işlemler vardı onları hallettik" dedi.

Deniz Seki ne photoshop’u arkadaşlar, görüyorsunuz işte dedi taytlı hali gündeme bomba gibi düştü! Kilo veren Deniz’e bakın...

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİK GÜNDEM OLMUŞTU
Geçtiğimiz haftalarda yüzündeki şişlikle adından söz ettiren Deniz Seki'nin estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. İddialarla ilgili '2. Sayfa'ya konuşan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Deniz Seki ne photoshop’u arkadaşlar, görüyorsunuz işte dedi taytlı hali gündeme bomba gibi düştü! Kilo veren Deniz’e bakın...

"Yüzüme bir şey yaptırdığımla ilgili yalan laflar dolaşıyor. Hiçbir şey yaptırmadım. Hatta botoks yaptırmam gerekti ama onu dahi yaptırmadım. Midemle ilgili minik bir rahatsızlığım var onunla uğraşıyorum."

Deniz Seki ne photoshop’u arkadaşlar, görüyorsunuz işte dedi taytlı hali gündeme bomba gibi düştü! Kilo veren Deniz’e bakın...

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU
Midesiyle ilgili operasyon geçiren Seki, sağlık durumu ile ilgili; "Hâlâ sıkıntım devam ediyor, tedavi sürecim sürüyor. İlaçlarımı kullanıyorum" şeklinde konuştu.

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