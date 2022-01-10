Damla kaynanası Nuray’ı istemedi! Gelinim Mutfakta’da kan gövdeyi götürdü! Nursel Ergin son kararı açıkladı! Herkes şoke oldu

Gelinim Mutfakta yarışmasında olmaz denilen oldu. Yarışmacılardan Damla kaynanası Nuray'ı istemedi. 840. Bölümde Gelinim Mutfakta yapımına bir dilekçe veren Damla, dilekçede yarışmaya kaynanası ile devam etmek istemediğini ve anneannesiyle devam etmek istediğini bildirdi. Programın sunucusu Nursel Ergin de Damla'nın yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair kararını verdiğini söyledi. Sonuç hem izleyicileri hem de diğer gelinleri şaşkına uğrattı.