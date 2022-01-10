14,8 bin takipçisine resmen şov yaptı! Gönül Dağı’nın masum Meryem’i Sevilay Gültekin’in cesur paylaşımları sosyal medyayı salladı!

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip. Her Cumartesi günü ekrana gelen sevilen dizide Meryem rolünü canlandıran isim güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Sevilay Gültekin'in Gönül Dağı'ndan önce oynadığı diziler şaşırttı. Geltekin'in ayrıca Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Aleyna Keskinci ile olan benzerliği de çok konuşuldu.