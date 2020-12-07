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'Dadı' skandalı sonrası hafızasını sildirdi! Sienna Miller: Ayrıldıktan sonraki altı haftayı hatırlamıyorum

'Dadı' skandalı sonrası hafızasını sildirdi! Sienna Miller itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü! 2000'li yılların başında aşk yaşayan Sienna Miller ile Jude Law, aldatma skandalı sonrası yollarını ayırmıştı. Sienna Miller, biten ilişkisinin ardından itiraflarıyla dikkat çekti. İşte "Ayrıldıktan sonraki altı haftayı hatırlamıyorum" diyen Sienna Miller'ın itirafı...

07.12.2020 13:17 - Son Güncelleme: 07.12.2020 13:20
'Dadı' skandalı sonrası hafızasını sildirdi! Sienna Miller: Ayrıldıktan sonraki altı haftayı hatırlamıyorum

'DADI' SKANDALI SONRASI HAFIZASINI SİLDİRDİ!

Sienna Miller itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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'Dadı' skandalı sonrası hafızasını sildirdi! Sienna Miller: Ayrıldıktan sonraki altı haftayı hatırlamıyorum

Birlikte oynadıkları Alfie adlı filmin setinde tanışan Jude Law ve Sienna Miller birbirlerine aşık oldular.

'Dadı' skandalı sonrası hafızasını sildirdi! Sienna Miller: Ayrıldıktan sonraki altı haftayı hatırlamıyorum

Ünlü oyuncular, ilk olarak 2004 yılında birlikte olmaya başladılar. Sonra çift, 2005 yılında nişanlandı. Bir yıl sonra da yollarını ayırdılar.

'Dadı' skandalı sonrası hafızasını sildirdi! Sienna Miller: Ayrıldıktan sonraki altı haftayı hatırlamıyorum

MILLER'I ALDATTI
Bunun nedeni de Law'ın, nişanlısı Miller'ı eski eşi Sadie Frost'tan olan çocuklarının bakıcısıyla aldatmasıydı. Law bunu itiraf ettikten sonra Miller ondan ayrıldı.Sienna Miller, bu ayrılığın hayatını nasıl etkilediğini The Daily Beast'e verdiği bir röportajda anlattı.

'Dadı' skandalı sonrası hafızasını sildirdi! Sienna Miller: Ayrıldıktan sonraki altı haftayı hatırlamıyorum

AYRILIK AĞIR GELDİ
38 yaşındaki Miller, 'dadı skandalı'nın da ondan sonra gelen ayrılığın da kendisi için çok ağır olduğunu itiraf etti. Miller, aldatma ve ayrılığın ardından yaşadığı altı haftaya dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

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