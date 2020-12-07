'Dadı' skandalı sonrası hafızasını sildirdi! Sienna Miller: Ayrıldıktan sonraki altı haftayı hatırlamıyorum

AYRILIK AĞIR GELDİ

38 yaşındaki Miller, 'dadı skandalı'nın da ondan sonra gelen ayrılığın da kendisi için çok ağır olduğunu itiraf etti. Miller, aldatma ve ayrılığın ardından yaşadığı altı haftaya dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.