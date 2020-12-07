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Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Uyanış Büyük Selçuklu'nun Markus'u oldu! Kaan Taşaner'in eski sevgilisi bakın kim!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in abisi Gündoğdu Bey karakterine hayat veren Kaan Taşaner'in kim olduğu merak ediliyor. Başarılı oyuncu şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda yerini aldı. Yakışıklı oyuncu Kaan Taşdemir, Akli Film imzalı Uyanış Büyük Selçuklu dizinde Romalı savaşçı Markus olarak seyirci ile buluşacak. Sosyal medyada merak konusu olan Kaan Taşaner'in eski sevgilisinin o isim olduğunu görenler şaşırdı. İşte bir zamanlar Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i olan Kaan Taşaner'in eski sevgilisi...

07.12.2020 14:10 - Son Güncelleme: 07.12.2020 14:13
Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Uyanış Büyük Selçuklu'nun Markus'u oldu! Kaan Taşaner'in eski sevgilisi bakın kim!

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu karakterine hayat veren Kaan Taşaner şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu'nun Markus'u oldu! Peki, sosyal medyada merak edilen Kanan Taşaner kimdir? 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da doğdu. Oyuncu Sacide Taşaner ise annesi. 17 yaşında Antalya'da iken bir tiyatro topluluğunun kurslarına katıldı. Eğitimini aldıktan sonra birçok yapımda yer alan Kaan Taşaner, "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Uyanış Büyük Selçuklu'nun Markus'u oldu! Kaan Taşaner'in eski sevgilisi bakın kim!

Yer alacağı yeni proje ile adından söz ettiren oyuncu Kaan Taşaner hakkında merak edilen bir başka konu da eski sevgilisi. İşte Kaan Taşaner ve ünlü isimlerin eski aşkları...

Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Uyanış Büyük Selçuklu'nun Markus'u oldu! Kaan Taşaner'in eski sevgilisi bakın kim!

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Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Uyanış Büyük Selçuklu'nun Markus'u oldu! Kaan Taşaner'in eski sevgilisi bakın kim!

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Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Uyanış Büyük Selçuklu'nun Markus'u oldu! Kaan Taşaner'in eski sevgilisi bakın kim!

DEMET ÖZDEMİR - YAMAN TACİROĞLU

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