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Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Uyanış Büyük Selçuklu'nun Markus'u oldu! Kaan Taşaner'in eski sevgilisi bakın kim!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in abisi Gündoğdu Bey karakterine hayat veren Kaan Taşaner'in kim olduğu merak ediliyor. Başarılı oyuncu şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda yerini aldı. Yakışıklı oyuncu Kaan Taşdemir, Akli Film imzalı Uyanış Büyük Selçuklu dizinde Romalı savaşçı Markus olarak seyirci ile buluşacak. Sosyal medyada merak konusu olan Kaan Taşaner'in eski sevgilisinin o isim olduğunu görenler şaşırdı. İşte bir zamanlar Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i olan Kaan Taşaner'in eski sevgilisi...

07.12.2020 14:10 - Son Güncelleme: 07.12.2020 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





