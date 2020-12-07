Haberler Galeri Magazin Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle değişimi yeniden yazdı! 'Küllerimden doğuyorum' diyen Tuğba estetikle...

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle değişimi yeniden yazdı! 'Küllerimden doğuyorum' diyen Tuğba estetikle...

Öncesinde modellik yapıyordu ama hepimiz onu Rafet El Roman'ın eşi olarak tanıdık... 2 çocuk sahibi olan Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop olaylı bir biçimde boşanmıştı. Sonrasında sessizliğe gömülen Tuğba Altıntop şimdilerde müzikle uğraşıyor. Ancak tüm bunlardan bir yana Tuğba Altıntop şu sıralar geçirdiği akıllara zarar değişimle gündemde. Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu. Yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Altıntop, son haliyle herkesi şaşırttı…

07.12.2020 12:33 - Son Güncelleme: 07.12.2020 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





