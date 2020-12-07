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Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle değişimi yeniden yazdı! 'Küllerimden doğuyorum' diyen Tuğba estetikle...

Öncesinde modellik yapıyordu ama hepimiz onu Rafet El Roman'ın eşi olarak tanıdık... 2 çocuk sahibi olan Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop olaylı bir biçimde boşanmıştı. Sonrasında sessizliğe gömülen Tuğba Altıntop şimdilerde müzikle uğraşıyor. Ancak tüm bunlardan bir yana Tuğba Altıntop şu sıralar geçirdiği akıllara zarar değişimle gündemde. Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu. Yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Altıntop, son haliyle herkesi şaşırttı…

07.12.2020 12:33 - Son Güncelleme: 07.12.2020 12:33
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle değişimi yeniden yazdı! 'Küllerimden doğuyorum' diyen Tuğba estetikle...

Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu. Yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Altıntop, son haliyle herkesi şaşırttı…

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Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle değişimi yeniden yazdı! 'Küllerimden doğuyorum' diyen Tuğba estetikle...

Tuğba Altıntop, iki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi 'Hüzün Hoş Geldin'i yorumladı.

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle değişimi yeniden yazdı! 'Küllerimden doğuyorum' diyen Tuğba estetikle...

Şarkıcı, "Hayat bana fazla adil davranmadı. Acılarımla yoğruldum, büyüdüm ve olgunlaştım.

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle değişimi yeniden yazdı! 'Küllerimden doğuyorum' diyen Tuğba estetikle...

Bu dönemde karşıma çıkan bu şarkı, bana yeniden 'can' oldu. Şimdi Anka Kuşu misali küllerimden doğuyorum" şeklinde konuştu.

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle değişimi yeniden yazdı! 'Küllerimden doğuyorum' diyen Tuğba estetikle...

Tuğba Altıntop, sosyal medyada gündem oldu. Altıntop'un yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri 'bu Tuğba mı?' yorumları yaptı.

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