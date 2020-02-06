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Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğününde kişi başı ödenecek rakam dudak uçuklattı!

Hande Ataizi ve kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu mutlu ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı aldı. Mayıs ayında evlenecek olan çiftin düğününe dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yurt dışında evlenecek olan ikili sade bir düğün tercih etti. Ancak Dinç Aydoğdu ile Hande Ataizi'nin düğün için yaptığı harcamayı duyanlar şoke oldu! İşte Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'nun düğününe dair detaylar...

06.02.2020 17:27 - Son Güncelleme: 06.02.2020 17:27
Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğününde kişi başı ödenecek rakam dudak uçuklattı!

Bir süredir birlikte olan ve evlilik kararı alan Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'nun düğününe dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Mayıs ayında Fransa Marsilya'da nikah masasına oturacak olan Ataizi düğünüyle ilgili detayları ilk kez açıkladı.

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Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğününde kişi başı ödenecek rakam dudak uçuklattı!

DÜĞÜNÜN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Hande Ataizi aradığı aşkı kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Dinç Aydoğdu'da buldu. Çiftin birlikteliği hızla nikah masasına doğru ilerledi. Mayıs ayında gerçekleşecek muhteşem düğünün detayları ortaya çıktı.

Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğününde kişi başı ödenecek rakam dudak uçuklattı!

KİŞİ BAŞI 1700 TL ÖDEYECEKLER

Çift Fransa'nın Marsilya şehrinde nikah masasına oturacak. Önce sade bir nikah kıyılacak ardından denize nazır bir mekânda yemekli davet verilecek. Kişi başı 250 euro (1700 TL) gibi bir rakam ödenecek. Düğünün kendisi küçük ancak maliyeti biraz büyük olacak.

Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğününde kişi başı ödenecek rakam dudak uçuklattı!

KERAMET GELİNLİKTE DEĞİL!

2.Sayfa programına konuşan Ataizi, 'Biz yurtdışında evlenmeye karar verdik. Bir yemek daveti vereceğiz imzalarımızı atacağız. Çok büyük bir şey olmayacak.

Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğününde kişi başı ödenecek rakam dudak uçuklattı!

Dinç ile birlikte karar verdik. Eğer o daha farklı bir şey isteseydi ben de kesinlikle saygı duyardım, biraz daha birbirimize yaklaşırdık.

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