Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğününde kişi başı ödenecek rakam dudak uçuklattı!

Hande Ataizi ve kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu mutlu ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı aldı. Mayıs ayında evlenecek olan çiftin düğününe dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yurt dışında evlenecek olan ikili sade bir düğün tercih etti. Ancak Dinç Aydoğdu ile Hande Ataizi'nin düğün için yaptığı harcamayı duyanlar şoke oldu! İşte Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'nun düğününe dair detaylar...

06.02.2020 17:27 - Son Güncelleme: 06.02.2020 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





