Burcu Esmersoy'un eski hali görenleri şaşkına çevirdi! Yok böyle değişim...
Oyuncu, sunucu, eski spiker Burcu Esmersoy son dönemlerde magazin gündeminden düşmüyor. Boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile onun yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenen Burcu Esmersoy son olarak 'Davet ederlerse düğünlerine de giderim' demişti. Bu açıklama sonrası Burcu Esmersoy sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Güzelliğiyle dikkat çeken Burcu Esmersoy'un yıllar içerisindeki değişimi görenleri şoke etti. Adeta bambaşka birine dönüşen Burcu Esmersoy'un eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Burcu Esmersoy olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
06.02.2020 16:23
- Son Güncelleme: 06.02.2020 17:31
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