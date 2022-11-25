CZN Burak aylık geliriyle fena ti'ye alınmıştı... Burak Özdemir'den bomba sözler: "Şirketten pay istemiyorum"
CZN Burak aylık geliriyle fena ti'ye alınmıştı... Burak Özdemir'den bomba sözler geldi. Geçtiğimiz aylarda "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davayla adından söz ettiren ve muhabirlere gergin tavırlar sergileyen CZN Burak mahkemede aylık gelirini açıklayınca olanlar olmuştu. Kendisine gelen yorumlara tepki gösteren CZN Burak, işin aslını anlattı ve "Şirketten pay istemiyorum" dedi. İşte CZN Burak'ın aylık gelir açıklaması...
"ŞİRKETTEN PAY İSTEMİYORUM"
CZN Burak aylık geliriyle fena ti'ye alınmıştı... Burak Özdemir'den bomba sözler!
CZN Burak ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı.
Mahkeme, istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, dava konusu yerin ön görünüm bölgesinin dışında kalması ve sadece etkilenme bölgesinde yer almasını dikkate alarak ilgili kanunlara göre sanıkların eylemlerinin suç kapsamına girmediğini bildirdi. Dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini de dikkate alan mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi.