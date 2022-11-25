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Haberler Magazin CZN Burak aylık geliriyle fena ti'ye alınmıştı... Burak Özdemir'den bomba sözler: "Şirketten pay istemiyorum"

CZN Burak aylık geliriyle fena ti'ye alınmıştı... Burak Özdemir'den bomba sözler: "Şirketten pay istemiyorum"

CZN Burak aylık geliriyle fena ti'ye alınmıştı... Burak Özdemir'den bomba sözler geldi. Geçtiğimiz aylarda "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davayla adından söz ettiren ve muhabirlere gergin tavırlar sergileyen CZN Burak mahkemede aylık gelirini açıklayınca olanlar olmuştu. Kendisine gelen yorumlara tepki gösteren CZN Burak, işin aslını anlattı ve "Şirketten pay istemiyorum" dedi. İşte CZN Burak'ın aylık gelir açıklaması...

25.11.2022 09:54 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:59
CZN Burak aylık geliriyle fena ti’ye alınmıştı... Burak Özdemir’den bomba sözler: Şirketten pay istemiyorum

"ŞİRKETTEN PAY İSTEMİYORUM"

CZN Burak aylık geliriyle fena ti'ye alınmıştı... Burak Özdemir'den bomba sözler!

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CZN Burak aylık geliriyle fena ti’ye alınmıştı... Burak Özdemir’den bomba sözler: Şirketten pay istemiyorum

CZN Burak ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı.

CZN Burak aylık geliriyle fena ti’ye alınmıştı... Burak Özdemir’den bomba sözler: Şirketten pay istemiyorum

Mahkeme, istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, dava konusu yerin ön görünüm bölgesinin dışında kalması ve sadece etkilenme bölgesinde yer almasını dikkate alarak ilgili kanunlara göre sanıkların eylemlerinin suç kapsamına girmediğini bildirdi. Dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini de dikkate alan mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi.

CZN Burak aylık geliriyle fena ti’ye alınmıştı... Burak Özdemir’den bomba sözler: Şirketten pay istemiyorum

"AYLIK GELİRİM 30 BİN TL"

Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti.

CZN Burak aylık geliriyle fena ti’ye alınmıştı... Burak Özdemir’den bomba sözler: Şirketten pay istemiyorum

CZN Burak'ın aylık gelirini açıklaması sosyal medyayı salladı. Cem Yılmaz, Mesut Özil, Will Smith, Ronaldo, Iggy Azalea, Belhanda, Gomis, Cenk Tosun ve Katar Kralı Temim bin Hamad gibi dünyanın en çok kazanan isimlerinin ziyaret ettiği CZN Burak'ın aylık gelirini duyanlar şaştı kaldı.

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