Hadise'nin uçak biletleri de ifşalandı! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la WhatsApp mesajları ayyuka çıkmıştı olay detay: "Tanınmamak için..."

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den bomba iddialar geldi. Bali Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün yapmadığını ve asla Hadise'nin gelinlik giymediğini söyledi. Bircan Bali bununla da kalmadı, Ebru Gündeş'in o dönemki eşi ve arkadaşının yasak aşkını O Ses Türkiye kulisinde öğrendiğini iddia ederek şunları söyledi: