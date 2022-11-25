Hadise'nin uçak biletleri de ifşalandı! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la WhatsApp mesajları ayyuka çıkmıştı olay detay: "Tanınmamak için..."
Hadise'nin uçak biletleri de ifşalandı! Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ayyuka çıkmıştı olay detay gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından 'Bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım' diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise, Seren Serengil'i atağa geçirdi. Reza Zarrab'la mesajları ifşa olan Hadise'yle ilgili iddialar bitmiyor. Ebru Gündeş'in ihaneti nasıl öğrendiğinden Hadise'nin Reza Zarrab'la görüşmek için aldığı aldığı uçak biletlerine her şeyin bir ibr ifşa olduğu olayda bomba detay gündeme geldi.
"TANINMAMAK İÇİN..."
Hadise'nin uçak biletleri de ifşalandı! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la WhatsApp mesajları ayyuka çıkmıştı olay detay gündeme bomba gibi düştü.
Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Haberde, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü. Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını silmişti.
Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den bomba iddialar geldi. Bali Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün yapmadığını ve asla Hadise'nin gelinlik giymediğini söyledi. Bircan Bali bununla da kalmadı, Ebru Gündeş'in o dönemki eşi ve arkadaşının yasak aşkını O Ses Türkiye kulisinde öğrendiğini iddia ederek şunları söyledi:
İŞTE ACUN MEDYA'DA YAŞANAN OLAY
"Seda Sayan iyi ki o gün kovid olmuş. O gelmeyince Ebru Gündeş'i çağırıyorlar. Çekimler bitiyor hepsi kuliste. Hadise'nin ofisine bir çanta geliyor, Hadise iyi marka çantayı alelacele saklarken Ebru diyor ki 'A ne güzel çanta' lap açıyor; fatura kocasının üzerine."