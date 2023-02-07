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Haberler Magazin Haluk Levent'ten acı haber! "Şu an kepçe olsam keşke" demişti... Küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti işte böyle duyurdu: "Ah ya ah..."

Haluk Levent'ten acı haber! "Şu an kepçe olsam keşke" demişti... Küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti işte böyle duyurdu: "Ah ya ah..."

Haluk Levent'ten acı haber! "Şu an kepçe olsam keşke" demişti... Haluk Levent'in küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Acı haberin ardından bşirçok ünlüden üzen mesajlar peş peşe geldi. Kimilerinin sevdiklerinden güzel haber gelirken kimileri ise acı haberle sarsıldı.

07.02.2023 16:33 - Son Güncelleme: 07.02.2023 17:07
Haluk Levent’ten acı haber! Şu an kepçe olsam keşke demişti... Küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti işte böyle duyurdu: Ah ya ah...

Haluk Levent'ten acı paylaşım geldi. "Şu an kepçe olsam keşke" demişti... Küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti. Haluk Levent acı haberi işte böyle duyurdu...

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Haluk Levent’ten acı haber! Şu an kepçe olsam keşke demişti... Küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti işte böyle duyurdu: Ah ya ah...

Deprem sonrası endişeli bekleyiş sürüyor...Kiminin kuzeni kiminin sevgilisinin ailesi... Bazıları sevindiren haberi alırken bazıları ise kahreden haberle yıkılıyor.

Haluk Levent’ten acı haber! Şu an kepçe olsam keşke demişti... Küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti işte böyle duyurdu: Ah ya ah...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haluk Levent’ten acı haber! Şu an kepçe olsam keşke demişti... Küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti işte böyle duyurdu: Ah ya ah...

Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti.

Haluk Levent’ten acı haber! Şu an kepçe olsam keşke demişti... Küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti işte böyle duyurdu: Ah ya ah...

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Melisa Aslı Pamuk, Demet Akalın, Bircan Bali, Volkan Demirel, Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın ardından Uğur Aslan, Oktay Kaynarca ve Haluk Levent'ten de üzen paylaşım geldi.

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