Haluk Levent'ten acı haber! "Şu an kepçe olsam keşke" demişti... Küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti işte böyle duyurdu: "Ah ya ah..."
Haluk Levent'ten acı haber! "Şu an kepçe olsam keşke" demişti... Haluk Levent'in küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Acı haberin ardından bşirçok ünlüden üzen mesajlar peş peşe geldi. Kimilerinin sevdiklerinden güzel haber gelirken kimileri ise acı haberle sarsıldı.
Haluk Levent'ten acı paylaşım geldi. "Şu an kepçe olsam keşke" demişti... Küçük kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti. Haluk Levent acı haberi işte böyle duyurdu...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Melisa Aslı Pamuk, Demet Akalın, Bircan Bali, Volkan Demirel, Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın ardından Uğur Aslan, Oktay Kaynarca ve Haluk Levent'ten de üzen paylaşım geldi.