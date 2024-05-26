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Cüneyt Arkın'ın Savulun Battal Gazi Geliyor filminde şoke eden hata! Yeşilçam filmindeki o hatayı meğer yıllardır kimse anlamamış...

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı "Savulun Battal Gazi Geliyor" filmi, yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen bir yapım olarak hafızalarda yerini koruyor. Ancak yakın zamanda, bu klasik filmde fark edilmeyen bir hata gün yüzüne çıktı ve sinemaseverleri şaşkına çevirdi. İşte Cüneyt Arkın'ın Savulun Battal Gazi Geliyor filminde yıllar sonra ortaya çıkan şoke eden hata...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 00:03 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 00:36
Cüneyt Arkın’ın Savulun Battal Gazi Geliyor filminde şoke eden hata! Yeşilçam filmindeki o hatayı meğer yıllardır kimse anlamamış... 1

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı "Savulun Battal Gazi Geliyor" filmi 1973 yılında izleyiciyle buluştu.

Cüneyt Arkın’ın Savulun Battal Gazi Geliyor filminde şoke eden hata! Yeşilçam filmindeki o hatayı meğer yıllardır kimse anlamamış... 2

Natuk Baytan tarafından yönetilen film, Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alıyor.

İşte 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki çekim hataları!

Cüneyt Arkın’ın Savulun Battal Gazi Geliyor filminde şoke eden hata! Yeşilçam filmindeki o hatayı meğer yıllardır kimse anlamamış... 3

Battal Gazi serisinin üçüncü filminde, devam filmlerinde de olduğu gibi, Battal Gazi karakterini Cüneyt Arkın canlandırdı.

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