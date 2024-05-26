Cüneyt Arkın'ın Savulun Battal Gazi Geliyor filminde şoke eden hata! Yeşilçam filmindeki o hatayı meğer yıllardır kimse anlamamış...

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı "Savulun Battal Gazi Geliyor" filmi, yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen bir yapım olarak hafızalarda yerini koruyor. Ancak yakın zamanda, bu klasik filmde fark edilmeyen bir hata gün yüzüne çıktı ve sinemaseverleri şaşkına çevirdi. İşte Cüneyt Arkın'ın Savulun Battal Gazi Geliyor filminde yıllar sonra ortaya çıkan şoke eden hata...