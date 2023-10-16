Cüneyt Arkın'ın mirası davalık oldu hiç görüşmediği kızı Filiz düğmeye bastı "Mirastan mal kaçırdılar bölüştürülsün"

1 Cüneyt Arkın'ın mirası davalık oldu. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, babasının ölümünden 1,5 yıl sonra üvey annesi ve iki kardeşine dava açtı.

2 Hürriyet'in haberine göre; 1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Arkın'ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etti. Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a 'tenkis' (ölüme bağlı tasarruf) davası açtı.