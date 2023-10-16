PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Cüneyt Arkın'ın mirası davalık oldu hiç görüşmediği kızı Filiz düğmeye bastı "Mirastan mal kaçırdılar bölüştürülsün"

300'den fazla filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın hayatının en büyük sırlarından biri ise görüşmediği kızı. Arkasında hafızalarda yer eden sayısız film bırakan usta sanatçının, Güler Mocan'la (1965-1969) evliliğinden dünyaya gelen kzıı Filiz Canlı babasının mirası için düğmeye bastı. Cüreklibatır, üvey annesi ve iki kardeşinin Cüneyt Arkın'ı yanıltarak miras düzenlettiğini ileri sürerek tüm mirastan eşit pay istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 08:59 Güncelleme 16 Ekim 2023, 09:23
Cüneyt Arkın’ın mirası davalık oldu hiç görüşmediği kızı Filiz düğmeye bastı Mirastan mal kaçırdılar bölüştürülsün 1

Cüneyt Arkın'ın mirası davalık oldu. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, babasının ölümünden 1,5 yıl sonra üvey annesi ve iki kardeşine dava açtı.

Cüneyt Arkın’ın mirası davalık oldu hiç görüşmediği kızı Filiz düğmeye bastı Mirastan mal kaçırdılar bölüştürülsün 2

Hürriyet'in haberine göre; 1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Arkın'ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etti. Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a 'tenkis' (ölüme bağlı tasarruf) davası açtı.

Cüneyt Arkın’ın mirası davalık oldu hiç görüşmediği kızı Filiz düğmeye bastı Mirastan mal kaçırdılar bölüştürülsün 3

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya göre Cüneyt Arkın, kızına Levent'te bir taşınmazı olduğunu, bunu oğulları ile eşinin baskısıyla onların lehine bağışlayacağını söyledi.

SON DAKİKA