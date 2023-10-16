Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık estetik harikası oldu! Torunu da dedesi Ali Küçükbalçık’ın kopyası...

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kibariye, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Eşi Ali Küçükbalçık ile aralarındaki problemleri çözen ve şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Kibariye, son olarak kızı Birgül Küçükbalçık'la adından söz ettirdi. Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Birgül bambaşka biri oldu. Kibariye'nin torunu için "Dedesi Ali Küçükbalçık'ın kopyası" yorumu yapıldı. İşte Kibariye'nin kızı ve torunu...