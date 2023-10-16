PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık estetik harikası oldu! Torunu da dedesi Ali Küçükbalçık’ın kopyası...

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kibariye, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Eşi Ali Küçükbalçık ile aralarındaki problemleri çözen ve şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Kibariye, son olarak kızı Birgül Küçükbalçık'la adından söz ettirdi. Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Birgül bambaşka biri oldu. Kibariye'nin torunu için "Dedesi Ali Küçükbalçık'ın kopyası" yorumu yapıldı. İşte Kibariye'nin kızı ve torunu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 08:59 Güncelleme 16 Ekim 2023, 11:32
Kibariye’nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık estetik harikası oldu! Torunu da dedesi Ali Küçükbalçık’ın kopyası... 1

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kibariye’nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık estetik harikası oldu! Torunu da dedesi Ali Küçükbalçık’ın kopyası... 2

Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan Kibariye için şu sıralar her şey yolunda.

Kibariye’nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık estetik harikası oldu! Torunu da dedesi Ali Küçükbalçık’ın kopyası... 3

Şimdilerde şöhretin ve mutlu ailesinin keyfini süren Kibariye, son olarak henüz çocuk yaşlarda kamerayla tanışan kızıyla gündeme geldi.

SON DAKİKA