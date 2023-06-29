Cüneyt Arkın'ın mezarı başında... 1 yıl önce babasını kaybeden Kaan Cüreklibatur'un özlemi: "Kabrinin başındaydım... Kocaman bir boşluk hissi"
1 yıl önce babasını kaybeden Kaan Cüreklibatur, Instagram paylaşımıyla yürek sızlattı. 28 Haziran 2022'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı. Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur, babasının mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı, o satırlar kahretti.
29.06.2023 13:04 - Son Güncelleme: 29.06.2023 13:04
"KABRİNİN BAŞINDAYDIM..."
1 yıl önce babasını kaybeden Kaan Cüreklibatur'dan kahreden bir paylaşım geldi.
Kara Murat, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam olarak tanıdık onu. Atı ve kılıcıyla Yeşilçam'a damga vuran yakışıklı jön Cüneyt Arkın'ın 84 yıldır sevgiyle atan kalbi daha fazla dayanamadı ve Arkın 28 Haziran 2022'de aramızdan ayrıldı.
Geçtiğimiz yıl hayatını haybeden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı.
Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur, babasının mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.