47’lik Zara yaza hızlı giriş yaptı! Havuz başı pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halini görenin nutku tutuldu! 7 yaşında ünlenmişti...
Asıl adı Neşe Zara Yılmaz olan ve ilk albümünü Neşecik ismiyle çıkaran ünlü şarkıcı Zara, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 47 yaşındaki ünlü şarkıcı, havuz başında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan şarkıcının son hali görenleri hayran bıraktı. İşte Zara'nın o paylaşımı...
29.06.2023 13:22 - Son Güncelleme: 29.06.2023 13:22
Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran Zara, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.