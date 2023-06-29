Vav TV İzle
Haberler Magazin 47’lik Zara yaza hızlı giriş yaptı! Havuz başı pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halini görenin nutku tutuldu! 7 yaşında ünlenmişti...

47’lik Zara yaza hızlı giriş yaptı! Havuz başı pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halini görenin nutku tutuldu! 7 yaşında ünlenmişti...

Asıl adı Neşe Zara Yılmaz olan ve ilk albümünü Neşecik ismiyle çıkaran ünlü şarkıcı Zara, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 47 yaşındaki ünlü şarkıcı, havuz başında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan şarkıcının son hali görenleri hayran bıraktı. İşte Zara'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
29.06.2023 13:22 - Son Güncelleme: 29.06.2023 13:22
47’lik Zara yaza hızlı giriş yaptı! Havuz başı pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halini görenin nutku tutuldu! 7 yaşında ünlenmişti...

Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran Zara, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
47’lik Zara yaza hızlı giriş yaptı! Havuz başı pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halini görenin nutku tutuldu! 7 yaşında ünlenmişti...

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı, havuz başında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

47’lik Zara yaza hızlı giriş yaptı! Havuz başı pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halini görenin nutku tutuldu! 7 yaşında ünlenmişti...

Kısa sürede gündem olan şarkıcının son hali görenleri hayran bıraktı. Paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

47’lik Zara yaza hızlı giriş yaptı! Havuz başı pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halini görenin nutku tutuldu! 7 yaşında ünlenmişti...

Takipçileri "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllar Zara'yı teğet geçiyor", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

47’lik Zara yaza hızlı giriş yaptı! Havuz başı pozu ortalığı kasıp kavurdu! Son halini görenin nutku tutuldu! 7 yaşında ünlenmişti...

İşte Zara'nın paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

SON DAKİKA