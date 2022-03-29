Pınar Altuğ'dan bir ilk! Babasıyla ve gözden uzak yaşayan kardeşini paylaştı! Yok böylesi benzerlik Pınar Altuğ'un kardeşi...
Her paylaşımı he söylediği olay olan bir kadın Pınar Altuğ... 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Pınar Altuğ bu kez rahmetli babası ve gözden uzak yaşayan kardeşi Kartal'ı paylaştı. Kardeşi ve babası aynı gün doğan Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraftaki benzerlik gözden kaçmadı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımları...
29.03.2022 12:49 - Son Güncelleme: 29.03.2022 12:49
Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak babası ve erkek kardeşini paylaşan başarılı ismin kardeşiyle olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.