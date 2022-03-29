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Haberler Magazin Pınar Altuğ'dan bir ilk! Babasıyla ve gözden uzak yaşayan kardeşini paylaştı! Yok böylesi benzerlik Pınar Altuğ'un kardeşi...

Pınar Altuğ'dan bir ilk! Babasıyla ve gözden uzak yaşayan kardeşini paylaştı! Yok böylesi benzerlik Pınar Altuğ'un kardeşi...

Her paylaşımı he söylediği olay olan bir kadın Pınar Altuğ... 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Pınar Altuğ bu kez rahmetli babası ve gözden uzak yaşayan kardeşi Kartal'ı paylaştı. Kardeşi ve babası aynı gün doğan Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraftaki benzerlik gözden kaçmadı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımları...

29.03.2022 12:49 - Son Güncelleme: 29.03.2022 12:49
Pınar Altuğ’dan bir ilk! Babasıyla ve gözden uzak yaşayan kardeşini paylaştı! Yok böylesi benzerlik Pınar Altuğ’un kardeşi...

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak babası ve erkek kardeşini paylaşan başarılı ismin kardeşiyle olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

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Pınar Altuğ’dan bir ilk! Babasıyla ve gözden uzak yaşayan kardeşini paylaştı! Yok böylesi benzerlik Pınar Altuğ’un kardeşi...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ’dan bir ilk! Babasıyla ve gözden uzak yaşayan kardeşini paylaştı! Yok böylesi benzerlik Pınar Altuğ’un kardeşi...

En son mini etek giydiği için kendisini eleştiren takipçisine verdiği cevapla magazin gündeminde yer alan Altuğ, bu defa babasının ve erkek kardeşinin doğum gününü kutlamak için yaptığı paylaşımla gündemde!

Pınar Altuğ’dan bir ilk! Babasıyla ve gözden uzak yaşayan kardeşini paylaştı! Yok böylesi benzerlik Pınar Altuğ’un kardeşi...

Babasının ve erkek kardeşinin fotoğrafını paylaşan Altuğ, "Canım Babam ve canım kardeşim. İyi ki doğmuşsunuz,iyi ki ailem olmuşsunuz" notunu düştü.

Pınar Altuğ’dan bir ilk! Babasıyla ve gözden uzak yaşayan kardeşini paylaştı! Yok böylesi benzerlik Pınar Altuğ’un kardeşi...

İŞTE ALTUĞ'UN O PAYLAŞIMLARI

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