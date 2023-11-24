Cüneyt Arkın'ın kavgalık olan mirasının davasında Ediz Hun ile İlkim Karaca tanık olarak dinlendi! Arkın'ın hiç görüşmediği kızı Filiz...

1 Cüneyt Arkın'ın mirası davalık oldu. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, babasının ölümünden 1,5 yıl sonra üvey annesi ve iki kardeşine dava açmıştı. O davada tanık olarak Ediz Hun ile Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca tanık olarak dinlendi. İşte haberin detayları...

2 1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Arkın'ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etmişti. Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a 'tenkis' (ölüme bağlı tasarruf) davası açmıştı.