Cüneyt Arkın'ın kavgalık olan mirasının davasında Ediz Hun ile İlkim Karaca tanık olarak dinlendi! Arkın'ın hiç görüşmediği kızı Filiz...

300'den fazla filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın hayatının en büyük sırlarından biri ise görüşmediği kızı. Arkasında hafızalarda yer eden sayısız film bırakan usta sanatçının, Güler Mocan'la (1965-1969) evliliğinden dünyaya gelen kzıı Filiz Canlı babasının mirası için düğmeye basmıştı. Canlı'nın açtığı davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi. İşte haberin detayları...
Cüneyt Arkın'ın mirası davalık oldu. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, babasının ölümünden 1,5 yıl sonra üvey annesi ve iki kardeşine dava açmıştı. O davada tanık olarak Ediz Hun ile Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca tanık olarak dinlendi. İşte haberin detayları...
1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Arkın'ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etmişti. Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a 'tenkis' (ölüme bağlı tasarruf) davası açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya göre Cüneyt Arkın, kızına Levent'te bir taşınmazı olduğunu, bunu oğulları ile eşinin baskısıyla onların lehine bağışlayacağını söylemişti.