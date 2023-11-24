2 güzel bir arada! Pınar Altuğ’dan sosyal medyayı sallayan Arzum Onan paylaşımı! Gören bir daha baktı! Su Burcu Yazgı Coşkun detayı...

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Altuğ, Arzum Onan ile yıllar öncesine ait bir karesini Instagram'da paylaştı. İki ünlü oyuncunun yıllar önceki fotoğrafı, sosyal medyayı sallarken binlerce beğeni aldı. Yorumlardaki Su Burcu Yazgı Coşkun detayı ise dikkat çekti. İşte sosyal medyaya damga vuran o poz...