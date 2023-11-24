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2 güzel bir arada! Pınar Altuğ’dan sosyal medyayı sallayan Arzum Onan paylaşımı! Gören bir daha baktı! Su Burcu Yazgı Coşkun detayı...

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Altuğ, Arzum Onan ile yıllar öncesine ait bir karesini Instagram'da paylaştı. İki ünlü oyuncunun yıllar önceki fotoğrafı, sosyal medyayı sallarken binlerce beğeni aldı. Yorumlardaki Su Burcu Yazgı Coşkun detayı ise dikkat çekti. İşte sosyal medyaya damga vuran o poz...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 13:13 Güncelleme 24 Kasım 2023, 13:31
2 güzel bir arada! Pınar Altuğ’dan sosyal medyayı sallayan Arzum Onan paylaşımı! Gören bir daha baktı! Su Burcu Yazgı Coşkun detayı... 1

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2 güzel bir arada! Pınar Altuğ’dan sosyal medyayı sallayan Arzum Onan paylaşımı! Gören bir daha baktı! Su Burcu Yazgı Coşkun detayı... 2

Ünlü oyuncu, meslektaşı Arzum Onan ile yıllar öncesi verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

2 güzel bir arada! Pınar Altuğ’dan sosyal medyayı sallayan Arzum Onan paylaşımı! Gören bir daha baktı! Su Burcu Yazgı Coşkun detayı... 3

Altuğ, paylaşımın altına şu notu ekledi: "Arzu'm bak ne buldum. Yine bir kuçuyla bulmuşuz birbirimizi"

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