"Annesi istemiyor" iddialarına inat Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması! Bak sen şu Hakan'a

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Artık ilişkilerini gizlemeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı hem birlikte fotoğraf paylaşıyor hem de birlikte boy göstermekten çekinmiyor. 24 Kasım doğum günü olan Hande Erçel'in bu özel gününü sevgilisi Hakan Sabancı, Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. İşte detaylar...
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ediyor.
Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı, magazin gündeminde sık sık haber olmaya devam ediyor.
Eskiden ilişkilerini gizleyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, hem birlikte fotoğraf paylaşıyor hem de birlikte boy göstermekten artık çekinmiyor.