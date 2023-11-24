"Annesi istemiyor" iddialarına inat Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması! Bak sen şu Hakan'a

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Artık ilişkilerini gizlemeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı hem birlikte fotoğraf paylaşıyor hem de birlikte boy göstermekten çekinmiyor. 24 Kasım doğum günü olan Hande Erçel'in bu özel gününü sevgilisi Hakan Sabancı, Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. İşte detaylar...