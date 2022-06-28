Cüneyt Arkın'ın ABD'ye vurduğu Osmanlı tokadı: Tarihini bilen Amerikan traşı olmaz!
Son dakika haberi! Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta oyuncusu sinemadaki başarısı kadar milli değerlerine düşkün bir isimdi. Bir röportajında, "Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın." diyen Arkın'ın sözleri uzun süre konuşmulmuş ve takdir edilmişti.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.
EVDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Hastaneden yapılan açıklamada Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla getirildiği, bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
"TARİHİNİ BİLEN AMERİKAN TIRAŞI OLMAZ"
Bir röportajı sırasında bunu öyle bir dile getirmişti ki günlerce konuşuldu:
"Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum."
TRUMP'A SÖYLEDİĞİ SÖZLER GÜNDEM OLMUŞTU
Arkın, Donald Trump'ın "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine ateş püskürmüştü.
Cüneyt Arkın'ın Instagram'dan yayınladığı videoda, 'Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan' sözleriyle başlayan açıklama kısa sürede büyük beğeni toplamıştı. İşte Cüneyt Arkın'ın Donald Trump'ın tehdidlerine susmadığı o anlar...