Cüneyt Arkın’ın ABD’ye vurduğu Osmanlı tokadı: Tarihini bilen Amerikan traşı olmaz!

"TARİHİNİ BİLEN AMERİKAN TIRAŞI OLMAZ"

Bir röportajı sırasında bunu öyle bir dile getirmişti ki günlerce konuşuldu:



"Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum."