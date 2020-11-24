Cüneyt Arkın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Yeşilçam filmiyle kutladı! 'Öğretmen Kemal...'
Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı, Yeşilçam filmlerinin efsane ismi Cüneyt Arkın... Oyunculuğu ile adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sosyal medya hesabından kendisinin yıllar önce rol aldığı 'Öğretmen Kemal' filmiyle kutladı. İşte Cüneyt Arkın ve ünlü isimlerin hesaplarından 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımları...
24.11.2020 15:11
- Son Güncelleme: 24.11.2020 15:11
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