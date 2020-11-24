Ezgi Mola'nın pabucunu bu kez başkası değil kendisi dama attı! Sevgilisiyle evliliğe hazırlanan 37 yaşındaki Ezgi Mola...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ezgi Mola... Masumlar Apartmanı adlı dizide temizlik hastası Safiye karakterini canlandıran 37 yaşındaki Ezgi Mola şimdilerde sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evlilik hazırlığı yapıyor. Gerek oyunculuğu gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Ezgi Mola'nın eski hali ortaya çıktı. Mola'nın eski fotoğraflarını görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ezgi Mola kendini baştan yaratmış desek yeridir. İşte başta Ezgi Mola olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
24.11.2020 14:36
- Son Güncelleme: 24.11.2020 14:36
Her seferinde herkes onun için estetikli diyor ama o her seferinde bunu reddediyor. 37 yaşındaki güzel oyuncu Ezgi Mola bununla ilgili takipçilerine yanıt vermekten bile çekinmiyor. Bir kullanıcının "Hanımefendinin birçok yerinde estetik var nesi doğal?" yazısına tepki gösteren Mola, "Hiç estetik yaptırmadım ama siz nasıl bu kadar eminsiniz" diye yazdığını da hatırlamakta fayda var.
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