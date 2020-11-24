Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay ve kardeşi Duygu yok artık dedirtti! Siz onları bir de yanyana görün...

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştı. Şimdilerde Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay'ın kardeşi Duygu Colbay ile olan fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı ve görenleri şaşırttı. Nedeni ise kardeşlerin ilk bakışta birbirlerine hiç benzemediği halde yanyana gelince birbirlerine çok fazla benzemeleri. Bir de siz bakın...