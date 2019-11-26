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Göğüs dekolteli pozu şaşırttı! Dilan Çiçek Deniz'in Çukur'daki hali bambaşkaydı!

Başarılı isim Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra hem güzelliğiyle hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dilan Çiçek Deniz'in, önceki gün katıldığı bir davette giydiği kıyafetle yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilan Çiçek Deniz 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Dilan Çiçek Deniz, modelliğinin yanı sıra oyunculuk da yapmakta olan ünlülerimizden biridir. Orhan Deniz ile Hale Temizyürek'in kızları olduğu bilinen 23 yaşındaki genç oyuncu, 1,77 m boyuyla Miss Turkey 2013 birinciliğini de elde etmiştir.

26.11.2019 09:13 - Son Güncelleme: 26.11.2019 09:13
Dilan Çiçek'in Çukur'daki hali bambaşkaydı! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un kadrosundan geçtiğimiz sezon ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf çok konuşuldu.

Dilan Çiçek'in Çukur'daki hali bambaşkaydı! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bu pozunu paylaşan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede yüzbinlerce beğeni almayı başardı. Deniz'in sevenleri, fotoğrafın altına binlerce güzel yorum da yapmayı ihmal etmedi.

Dilan Çiçek'in Çukur'daki hali bambaşkaydı! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu

Verdiği kilolar endişelendirmişti: Genç oyuncu, son olarak aşırı zayıflaması nedeniyle gündeme gelmiş ve takipçilerini endişelendirmişti. İyi olduğunu ve bir rahatsızlığının bulunmadığını söyleyen güzel oyuncu, kilo almak istediğini de belirtmişti.

Dilan Çiçek'in Çukur'daki hali bambaşkaydı! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu

Peki Dilan Çiçek Deniz kimdir?

Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir.

Dilan Çiçek'in Çukur'daki hali bambaşkaydı! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu

Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

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