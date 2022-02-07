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Haberler Magazin Çukur'un Yamaç Koçovalı'sıydı... Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi sevenleri epey endişelendi! Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Çukur'un Yamaç Koçovalı'sıydı... Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi sevenleri epey endişelendi! Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Çukur'un Yamaç Koçovalı'sıydı... Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi! Ünlü oyuncunun sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan yeni projesi için kendini kampa alan ve yoğun bir hazırlık sürecine giren başarılı oyuncu koronaya yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan İynemli Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. İşte Aras Bulut İynemli'nin sağlık durumu hakkında gelen bilgi...

07.02.2022 14:00 - Son Güncelleme: 07.02.2022 14:00
Çukur’un Yamaç Koçovalı’sıydı... Aras Bulut İynemli’den kötü haber geldi sevenleri epey endişelendi! Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Rol aldığı her projede büyük beğeni ile takip edilen oyuncu Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi.

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Çukur’un Yamaç Koçovalı’sıydı... Aras Bulut İynemli’den kötü haber geldi sevenleri epey endişelendi! Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan yeni projesi için kendini kampa alan ve yoğun bir hazırlık sürecine giren başarılı oyuncu koronaya yakalandı.

Çukur’un Yamaç Koçovalı’sıydı... Aras Bulut İynemli’den kötü haber geldi sevenleri epey endişelendi! Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Test sonucu pozitif çıkan İynemli Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. Ünlü oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı öğrendildi.

Çukur’un Yamaç Koçovalı’sıydı... Aras Bulut İynemli’den kötü haber geldi sevenleri epey endişelendi! Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN DÜNYASINDAN GELEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

İşte sizler için derlediğimiz koronavirüs haberleri ile gündeme gelen ve koronavirüsü atlatan ünlüler...

İki çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Çukur’un Yamaç Koçovalı’sıydı... Aras Bulut İynemli’den kötü haber geldi sevenleri epey endişelendi! Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu sosyal medyada viral olan bir akım ile takipçilerinin karşısına çıkmıştı.

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