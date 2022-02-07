Çukur'un Yamaç Koçovalı'sıydı... Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi sevenleri epey endişelendi! Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?
Çukur'un Yamaç Koçovalı'sıydı... Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi! Ünlü oyuncunun sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan yeni projesi için kendini kampa alan ve yoğun bir hazırlık sürecine giren başarılı oyuncu koronaya yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan İynemli Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. İşte Aras Bulut İynemli'nin sağlık durumu hakkında gelen bilgi...
07.02.2022 14:00
- Son Güncelleme: 07.02.2022 14:00
Rol aldığı her projede büyük beğeni ile takip edilen oyuncu Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi.