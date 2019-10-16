Çukur'un Sena'sıydı... Dilan Çiçek Deniz kaza geçirdi!

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile kariyer hayatında büyük çıkış yakalayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, spor yaptığı sırada ters bir hareketle kol kasını zedeledi. Doktor kontrolü sonrasında ciddi bir durum olmadığı ortaya çıkan oyuncunun kolu askıya alındı.