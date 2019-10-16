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Çukur'un Sena'sıydı... Dilan Çiçek Deniz kaza geçirdi!

Dilan Çiçek Deniz kaza geçirdi! Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan 24 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, yalnızca oyunculuğu değil güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isimler arasında. Fit vücudunu spora borçlu olan Deniz talihsiz bir kaza geçirdi. Güzel oyuncu, spor yaparken kaslarını zedeledi. Deniz'in sakatlanan kolu askıya alındı. Dilan Çiçek Deniz'in sağlık durumu nasıl?

16.10.2019 16:44 - Son Güncelleme: 16.10.2019 16:46
Çukur'un Sena'sıydı... Dilan Çiçek Deniz kaza geçirdi!

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile kariyer hayatında büyük çıkış yakalayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, spor yaptığı sırada ters bir hareketle kol kasını zedeledi. Doktor kontrolü sonrasında ciddi bir durum olmadığı ortaya çıkan oyuncunun kolu askıya alındı.

Çukur'un Sena'sıydı... Dilan Çiçek Deniz kaza geçirdi!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN SAĞLIK DURUMU

24 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz hayranlarını endişelendirdi. Deniz, spor yaptığı sırada ters bir hareketle kol kasını zedeledi. Kolu askıya alınan güzel oyuncunun durumunun iyi olduğu haberinden sonra sevenleri rahat bir nefes aldı.

Çukur'un Sena'sıydı... Dilan Çiçek Deniz kaza geçirdi!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

İşte sağlıklı olmak ve fit görünmek için boş vakitlerini spor yaparak değerlendiren ünlü isimler...

Çukur'un Sena'sıydı... Dilan Çiçek Deniz kaza geçirdi!

DUA LİPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

Çukur'un Sena'sıydı... Dilan Çiçek Deniz kaza geçirdi!

GİZEM KARACA

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