Çukur'un Sena'sıydı... Dilan Çiçek Deniz kaza geçirdi!
Dilan Çiçek Deniz kaza geçirdi! Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan 24 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, yalnızca oyunculuğu değil güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isimler arasında. Fit vücudunu spora borçlu olan Deniz talihsiz bir kaza geçirdi. Güzel oyuncu, spor yaparken kaslarını zedeledi. Deniz'in sakatlanan kolu askıya alındı. Dilan Çiçek Deniz'in sağlık durumu nasıl?
16.10.2019 16:44
- Son Güncelleme: 16.10.2019 16:46
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