Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in babası görenleri şaşırttı! Kopyası gibi
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile ekranlarda gelen Dilan Çiçek Deniz, Çukur'dan ayrılacağı iddiaları sonrası gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 24 yaşındaki genç yıldız Furkan Andıç, Birkan Sokullu gibi isimlerle aşk yaşayıp manşetleri süslese de, anne ve babasını bir o kadar uzak tutuyor magazinden. Dilan Çiçek Deniz'in babasının sosyal medyada yayılan fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte babasına çok benzeyen genç yıldız ve diğer ünlülerin akrabaları.
05.04.2019 12:01
- Son Güncelleme: 05.04.2019 12:05
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile oyunculuk kariyerinde zirveye çıkan Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Dilan Çiçek Deniz Çukur'dan ayrılıyor mu bir yana, ailesini magazinden gündemin uzak tutan Deniz'in annesi ve babasını görenler şaşıp kaldı. Dilan Çiçek Deniz'in babası ile olan benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte başta genç yıldız Dilan Çiçek Deniz olmak üzere ünlülerin akrabaları.
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