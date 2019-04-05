Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in babası görenleri şaşırttı! Kopyası gibi

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile oyunculuk kariyerinde zirveye çıkan Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Dilan Çiçek Deniz Çukur'dan ayrılıyor mu bir yana, ailesini magazinden gündemin uzak tutan Deniz'in annesi ve babasını görenler şaşıp kaldı. Dilan Çiçek Deniz'in babası ile olan benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte başta genç yıldız Dilan Çiçek Deniz olmak üzere ünlülerin akrabaları.