Çukur'un Şahran’ı Sarp Akkaya’nın ikizi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Çukur'un Şahran'ı Sarp Akkaya'nın ikizi bakın kim çıktı! Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Çukur dizisine Şahran karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sarp Akkaya, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Akkaya'nın özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Sinem Yalçınkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde baba olmanın heyecanını yaşayan Sarp Akkaya'nın ikizini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Sarp Akkaya'nın kendisi gibi oyuncu olan ikizi…

17.05.2021 19:10 - Son Güncelleme: 17.05.2021 19:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





