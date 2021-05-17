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Çukur'un Şahran’ı Sarp Akkaya’nın ikizi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Çukur'un Şahran'ı Sarp Akkaya'nın ikizi bakın kim çıktı! Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Çukur dizisine Şahran karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sarp Akkaya, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Akkaya'nın özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Sinem Yalçınkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde baba olmanın heyecanını yaşayan Sarp Akkaya'nın ikizini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Sarp Akkaya'nın kendisi gibi oyuncu olan ikizi…

17.05.2021 19:10 - Son Güncelleme: 17.05.2021 19:12
Çukur'un Şahran’ı Sarp Akkaya’nın ikizi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Final için gün sayan Çukur'a yeni bir karakter katıldı. Amca Cumali'nin adını zikrettiği Şahran'ı canlandıracak isim son dönemin popüler oyuncularından Sarp Akkaya oldu.

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Çukur'un Şahran’ı Sarp Akkaya’nın ikizi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Şahran karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sarp Akkaya'nın özel hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Akkaya'nın kendisi gibi oyuncu olan ikizi ise şaşkınlık yarattı.

Çukur'un Şahran’ı Sarp Akkaya’nın ikizi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

İşte başta Sarp Akkaya olmak üzere ünlü isimler ve kardeşleri…

Çukur'un Şahran’ı Sarp Akkaya’nın ikizi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Fahriye Evcen

Çukur'un Şahran’ı Sarp Akkaya’nın ikizi bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞİ