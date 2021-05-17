Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! “Uzun bacaklı bir kadınım” dedi mini etek itirafı olay oldu
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! Başrolünü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde can verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra takipçilerine verdiği cevaplarla da sık sık gündem oluyor. Olumsuz eleştirileri yanıtsız bırakmayan Pınar Altuğ, son olarak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Altuğ, bir takipçisinin sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili sorusuna verdiği cevapla ise olay oldu. İşte Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği mini etek cevabı…
17.05.2021 18:45
- Son Güncelleme: 17.05.2021 18:45
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem Karakteriyle yıllarca televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Pınar Altuğ, zaman zaman takipçileriyle girdiği polemiklerle gündem oluyor.
Altuğ, bu kez soru-cevap etkinliğinde bir takipçisine verdiği 'mini etek' yanıtıyla gündeme geldi. Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Altuğ'a bir takipçisi sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili bir soru yöneltti.
Takipçisinin sorusuna kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ ise "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum" şeklinde karşılık verdi.
NE OLMUŞTU?
"Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet" programına konuk olan Pınar Altuğ, kendisine yöneltilen "Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, bu doğru?" sorusuna verdiği yanıtla da çok konuşulmuştu.
Pınar Altuğ'un verdiği cevap herkesi şaşkına çevirmişti. Kendisinden yaşça küçük olan Yağmur Atacan ile evlendiğinden bu yana evliliği ile birçok kez gündeme gelen Pınar Altuğ, kendisine yöneltilen birçok eleştiriye ve tepkiye verdiği cevaplar ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı.