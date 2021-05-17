Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! “Uzun bacaklı bir kadınım” dedi mini etek itirafı olay oldu

Pınar Altuğ'un verdiği cevap herkesi şaşkına çevirmişti. Kendisinden yaşça küçük olan Yağmur Atacan ile evlendiğinden bu yana evliliği ile birçok kez gündeme gelen Pınar Altuğ, kendisine yöneltilen birçok eleştiriye ve tepkiye verdiği cevaplar ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı.