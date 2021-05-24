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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın diline düştü! Hesapları karıştırdı alay konusu oldu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın diline düştü! Gamze Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla en az kardeşi Hande Erçel kadar adından söz ettiriyor. Instagram hesabında yaklaşık 4 milyon takipçi sayısına ulaşan ve fenomen haline gelen Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ve günlük yaşamına ait yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Erçel, bu kez sosyal medyada yaptığı bir hatayla gündeme geldi. Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel, sabah rutinin takipçileri ile paylaşmak isterken sosyal medya hesaplarını karıştırdı. Erçel, paylaşımı kısa sürede silse de dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı ve ünlü isim alay konusu oldu. İşte detaylar…

24.05.2021 18:41 - Son Güncelleme: 24.05.2021 18:41
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın diline düştü! Hesapları karıştırdı alay konusu oldu

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 4 milyon takipçi sayısına ulaşan Instagram hesabında neredeyse her anını takipçileriyle paylaşıyor.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın diline düştü! Hesapları karıştırdı alay konusu oldu

Özellikle kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Gamze Erçel, sayfasında yer verdiği reklamlarla da sık sık adından söz ettiriyor.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın diline düştü! Hesapları karıştırdı alay konusu oldu

Gamze Erçel bu sefer sosyal medya hesabında yaptığı bir hatayla gündem oldu. Sabah saatleri için özel bir gönderi hazırlayan Gamze Erçel, sosyal medya hesaplarını karıştırınca olanlar oldu.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın diline düştü! Hesapları karıştırdı alay konusu oldu

Eşi Caner Yıldırım'ın hesabından paylaşım yapan Erçel, kısa sürede fark edip silse de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın diline düştü! Hesapları karıştırdı alay konusu oldu

Yaptığı hatayla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Gamze Erçel, adeta alay konusu oldu. Gamze Erçel'e "Eşinin Instagram hesabını neden kullanıyorsun", "Kaldı mı hala eşinin hesabını kullananlar" gibi yorumlar yapıldı.