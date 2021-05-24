Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın diline düştü! Hesapları karıştırdı alay konusu oldu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın diline düştü! Gamze Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla en az kardeşi Hande Erçel kadar adından söz ettiriyor. Instagram hesabında yaklaşık 4 milyon takipçi sayısına ulaşan ve fenomen haline gelen Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ve günlük yaşamına ait yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Erçel, bu kez sosyal medyada yaptığı bir hatayla gündeme geldi. Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel, sabah rutinin takipçileri ile paylaşmak isterken sosyal medya hesaplarını karıştırdı. Erçel, paylaşımı kısa sürede silse de dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı ve ünlü isim alay konusu oldu. İşte detaylar…

24.05.2021 18:41 - Son Güncelleme: 24.05.2021 18:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





