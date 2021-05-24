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Duygu Özaslan babasından gelen acı haberle yıkıldı! 2 yıl önce programında konuk etmişti...

Duygu Özaslan babasından gelen acı haberle yıkıldı! Sosyal medya fenomeni duygu özaslan basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile gittiği tatilde aldığı haberle tarifsiz bir acı yaşadı. Babasının ölüm haberiyle sarsılan Duygu Özaslan Instagram hesabından baş sağlığı mesajları için bir not paylaştı. Duygu Özaslan babasını 2 yıl önce programında konuk etmişti...

24.05.2021 18:08 - Son Güncelleme: 24.05.2021 18:31
Duygu Özaslan babasından gelen acı haberle yıkıldı! 2 yıl önce programında konuk etmişti...

DUYGU ÖZASLAN'IN ACI GÜNÜ!

Duygu Özaslan babasından gelen acı haberle yıkıldı! Verdiği kilolarda son döneme damga vuran ve magazin gündeminden düşmeyen fenomen Duygu Özaslan'ı bugün üzen bir haber geldi.

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Duygu Özaslan babasından gelen acı haberle yıkıldı! 2 yıl önce programında konuk etmişti...

Özaslan, sevgilisi ile çıktığı tatilde acı haberle karşı karşıya kaldı. Dün gece babasının geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini öğrenen fenomen sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Duygu Özaslan babasından gelen acı haberle yıkıldı! 2 yıl önce programında konuk etmişti...

Özaslan açıklamasında, "Dün gece babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz." İfadelerini kullandı.

Duygu Özaslan babasından gelen acı haberle yıkıldı! 2 yıl önce programında konuk etmişti...

İşte Duygu Özaslan'ın babası..

Duygu Özaslan babasından gelen acı haberle yıkıldı! 2 yıl önce programında konuk etmişti...

GUPSE ÖZAY

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