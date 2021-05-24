Duygu Özaslan babasından gelen acı haberle yıkıldı! 2 yıl önce programında konuk etmişti...

Duygu Özaslan babasından gelen acı haberle yıkıldı! Sosyal medya fenomeni duygu özaslan basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile gittiği tatilde aldığı haberle tarifsiz bir acı yaşadı. Babasının ölüm haberiyle sarsılan Duygu Özaslan Instagram hesabından baş sağlığı mesajları için bir not paylaştı. Duygu Özaslan babasını 2 yıl önce programında konuk etmişti...

24.05.2021 18:08 - Son Güncelleme: 24.05.2021 18:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





