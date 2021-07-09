Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez sosyal medyayı yıktı geçti! Kumsal pozu olay oldu güzelliği ile hayran bıraktı

Damla Sönmez sosyal medyayı yıktı geçti! Kumsal pozu olay oldu… Son olarak Çukur dizisinde can verdiği Efsun karakteri ile ekranlarda boy gösteren Damla Sönmez, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri Instagram hesabında da yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, mini beyaz şortu ile kumsalda verdiği pozla adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni alırken, takipçileri Sönmez'i iltifat yağmuruna tuttu. İşte Damla Sönmez'in sosyal medyayı sallayan o pozu…

09.07.2021 20:10 - Son Güncelleme: 09.07.2021 20:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





