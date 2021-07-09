Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez sosyal medyayı yıktı geçti! Kumsal pozu olay oldu güzelliği ile hayran bıraktı
Damla Sönmez sosyal medyayı yıktı geçti! Kumsal pozu olay oldu… Son olarak Çukur dizisinde can verdiği Efsun karakteri ile ekranlarda boy gösteren Damla Sönmez, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri Instagram hesabında da yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, mini beyaz şortu ile kumsalda verdiği pozla adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni alırken, takipçileri Sönmez'i iltifat yağmuruna tuttu. İşte Damla Sönmez'in sosyal medyayı sallayan o pozu…
09.07.2021 20:10
- Son Güncelleme: 09.07.2021 20:10
Başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Damla Sönmez, dizinin final yapmasının ardından bir dergi çekimi ile hayranlarının karşısına çıktı.
Çekimden kareleri Instagram hesabında da yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, mini beyaz şortu ile kumsalda verdiği pozla adeta sosyal medyayı salladı.
Mini şortu ve turuncu üstüyle objektif karşısına geçen Damla Sönmez, düzgün fiziği ile kendine hayran bıraktı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Takipçileri ünlü oyuncuyu adeta iltifat yağmuruna tuttu. Damla Sönmez için "Dünyanın en güzel kadını", "Muhteşem!", "Manzarayı bile gölgede bırakmışsın" yorumlarında bulundu.