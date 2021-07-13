Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan Naz Çağla Irmak yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş…

Kırgın Çiçekler'le yıldızı parlayan Naz Çağla Irmak yaşıyla şaşırttı! Atv'nin bir döneme damgasını vuran fenomen dizisi Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı Kader karakteriyle yıldızı parlayan Naz Çağla Irmak, kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalara kazınan Neslican Tay'ın hikayesini anlatan 'Demir Kadın Neslican' filminde başrolü üstlenmesiyle gündeme geldi. Filmde Neslican Tay'ı canlandırmaya hazırlanan Naz Çağla Irmak'ın özel hayatı ise merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları özellikle "Naz Çağla Irmak kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Naz Çağla Irmak kaç yaşındaymış…

13.07.2021 00:37 - Son Güncelleme: 13.07.2021 01:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





