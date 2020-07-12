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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Teknede aileleri olan çift...

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu Bodrum'da denize açıldı. Haftalık kiralama ücreti 6 bin euro (46 bin 600 TL) olan lüks gulet ile denize açılan 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile 27 yaşındaki sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, aileleri ile birlikte güneşin tadını çıkardı. Denizde sarmaş dolaş görüntülenen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

12.07.2020 12:14 - Son Güncelleme: 12.07.2020 12:14
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Teknede aileleri olan çift...

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu, haftalık kiralama ücreti 6 bin euro (46 bin 600 TL) olan lüks gulet ile Bodrum'da denizin tadını çıkarttı. Muğla Ören koylarında demirlenen teknenin içinde ünlü oyuncuların yanında aileleri de yer aldı. Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Yazıcıoğlu'nun abisi Selçuk Yazıcıoğlu, Selçuk Bey'in eşi ve çocukları da, ikiliyi yalnız bırakmadı.


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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Teknede aileleri olan çift...

Saraçoğlu'nun annesi bir beyfendiyle balık tutarken, diğerleri denize girdi. Bir süre sonra denizde baş başa kalan ikili, şakalaşmaya başladı. Saraçoğlu, sevgilisinin başını defalarca suya sokarak şaka yaptı.

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Teknede aileleri olan çift...

İkili, denizde tutundukları köpüğün içinde biriken suya üfleyerek eğlenceli vakit geçirdi. Köpüğe tutunan oyuncu sevgililer, birbirini öpücüklere boğdu.

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Teknede aileleri olan çift...

Tekneye çıkan Saraçoğlu, duş aldıktan sonra sevgilisine su sıkarak şaka yapmaya devam etti.

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Teknede aileleri olan çift...

22 yaşındaki Afra Saraçoğlu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

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