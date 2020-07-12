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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Teknede aileleri olan çift...

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu Bodrum'da denize açıldı. Haftalık kiralama ücreti 6 bin euro (46 bin 600 TL) olan lüks gulet ile denize açılan 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile 27 yaşındaki sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, aileleri ile birlikte güneşin tadını çıkardı. Denizde sarmaş dolaş görüntülenen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

12.07.2020 12:14 - Son Güncelleme: 12.07.2020 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





