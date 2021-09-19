Çukur'un Ayşe’si İrem Altuğ ‘Kocalarımla yaşıyorum’ dedi herkesi şoke etti! Yanındaki iki beyefendiyi bakın nasıl tanıttı
Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi herkesi şoke etti! Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, 'Kocalarımla yaşıyorum' diyerek herkesi şaşkına çevirdi. İrem Altuğ yanındaki iki beyefendiyi bakın nasıl tanıttı...
19.09.2021 00:21
- Son Güncelleme: 19.09.2021 00:53
Çukur dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflere takıldı.
İrem Altuğ, yanındaki iki beyefendiyi ise "Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" diyerek tanıttı.
İrem Altuğ'un o anlara ait videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun açıklaması hakkında yorumda bulundu.